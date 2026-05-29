Baugesuch für die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens in Emmen ist da

Die Gemeinde Emmen hat das Baugesuch für die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens auf ihrer Website veröffentlicht. Die Sanierung wird ab Oktober 2024 durchgeführt und soll bis zur Badisaison 2027 abgeschlossen sein.

Die Gemeinde Emmen hat das Baugesuch für die Sanierung des Nichtschwimmerbecken s auf ihrer Website veröffentlicht. Die Sanierung wird ab Oktober 2024 durchgeführt und soll bis zur Badisaison 2027 abgeschlossen sein.

Das Becken wird komplett saniert und eine neue Rutschbahn namens 'Racer Slide' installiert. Diese Rutschbahn ist 74 Meter lang und hat drei Bahnen nebeneinander, wodurch sich die Rutschenden ein Wettrennen liefern können. Die Rutschbahn wird rund 1,6 Meter höher als die heutige Rutschbahn starten und kann pro Stunde von bis zu 720 Personen befahren werden. Die Rutschenden landen am Schluss in einem separaten Landebecken.

Neben der Rutschbahn erhält das Nichtschwimmerbecken noch weitere Attraktionen wie einen Strömungskanal, Wasserfontänen und -pilze, eine Rutschbahn für die Kleinen und eine Flachwasserspielzone. Das Becken wird auch mit einer Folie ausgekleidet. Die Umgebung des Beckens wird neu gestaltet, bepflanzt und ökologisch aufgewertet. Ziel sei ein zeitgemässeres Erscheinungsbild mit geringerem Unterhaltsaufwand. Die Kosten für die Sanierung betragen rund 4,5 Millionen Franken





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Emmen Nichtschwimmerbecken Sanierung Rutschbahn Racer Slide

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