Bauernhof in Wetzikon verschandelt das Ortsbild - Bewohner beschuldigen Ort von 'Schandfleck' und kritisierenстi v der Grenzbeleinigung

Seit rund zu Jahren befindet sich ein Bereich zwischen zwei Liegenschaften in Wetziko ZH im Grenzbereich. Es entstellt das Ortsbild und stört die Einwohner. Einige bezeichnen ihn als «Schandfleck».

NEWS TEXT: Seit rund zwei Jahren verwahrlost ein Grenzbereich zwischen zwei Liegenschaften in Wetzikon ZH und entstellt das Ortsbild . Nau.ch ging der Sache auf den Grund.

Die Bauruine verschandelt das Ortsbild. Sie besteht bereits seit rund zwei Jahren. die Bauruine verschandelt seit über zwei Jahren ein Bild. Die Bewohner stören sich an dem Anblick und bezeichnen den Ort als «Schandfleck», wie die Kommentare eines Nau.ch hat bei den Menschen vor Ort nachgefragt, was sie davon halten. Auf Facebook betiteln einige den Ort als «Schandfleck».

- Nau.ch Sonja (54) findet den Anblick der Bauruine schade, auch weil rundherum alles ziemlich neu sei. - Nau.chaus der Umgebung sind sich einig: Dieser Ort ist nicht schön. Sie beschreiben den Ort als «schrecklich» oder sagen, er «macht vieles kaputt».

«Man könnte auch eine Blache hintun, dann würde es etwas schöner aussehen», schlägt eine Frau vor. Stadtrat Stephan Lenz. Er erklärt weiter, dass der heruntergekommene Ort durch eine Grenzbereinigung, die länger gedauert haben als geplant, entstanden sei. Demnach sei lange nicht klar gewesen, wer für den Bereich zuständig sei.

Mögliche hat geregelt worden, welcher der angrenzenden Grundeigentümer verantwortlich ist. Im Grunde genommen, ist dieses Baudenkmal das einzige Kulturgut von Wetzikon. Wer nicht einverstanden ist, darf mir gerne andere Attraktionen von Wetzikon nennen. Ich bin gespannt





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