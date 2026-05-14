Die Bäuerinnen der Vereinigung 'Bibi Fatima' im Süden Indiens haben den Hirseanbau mit Hilfe agroökologischer Methoden wiederbelebt und damit die Ernährungssicherheit in ihrer Gemeinschaft verbessert. Swissaid schreibt anlässlich des UNO-Jahres der Bäuerinnen, dass Frauen in Ländern des Südens eine zentrale Rolle bei der Ernährungssicherheit und der lokalen Entwicklung spielen. Serie Women Farmer 2026 Auch der 'Schweizer Bauer' berichtet im Rahmen des 'International Year of the Woman Farmer 2026'.

Die Bäuerinnen der Vereinigung 'Bibi Fatima' im Süden Indien s haben den Hirseanbau mit Hilfe agroökologischer Methoden wiederbelebt und damit die Ernährungssicherheit in ihrer Gemeinschaft verbessert.

Die Schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit (Swissaid) schreibt anlässlich des UNO-Jahres der Bäuerinnen, dass Frauen in Ländern des Südens eine zentrale Rolle bei der Ernährungssicherheit und der lokalen Entwicklung spielen. Serie Women Farmer 2026 Auch der 'Schweizer Bauer' berichtet im Rahmen des 'International Year of the Woman Farmer 2026'. In vielen Ländern würden Frauen beispielsweise bei Landrechten diskriminiert, was die wirtschaftliche und politische Selbstständigkeit von Bäuerinnen erschwert.

Swissaid setzt sich für die wirtschaftliche und politische Selbstständigkeit von Bäuerinnen ein, damit diese mehr Kontrolle über ihr eigenes Einkommen haben und aktiv in lokalen Entscheidungsgremien mitwirken können. Angesichts der Klimakrise ist die Verwendung von agroökologischen Methoden wichtig, um besser an die klimatischen Unwägbarkeiten angepasst zu sein und ohne teure künstliche Pestizide oder Dünger von Grosskonzernen auszukommen. Ein Projekt im Dorf Teertha im Süden Indiens zeigte dies exemplarisch.

Durch die Wiederbelebung des Hirseanbaus mithilfe agroökologischer Methoden wurden die Böden regeneriert, eine gesündere Ernährung gefördert und die landwirtschaftlichen Einkommen verbessert worden. Swissaid fordert einen tiefgreifenden Wandel der Agrar- und Ernährungssysteme und der Machtverhältnisse, um die Rolle der Bäuerinnen anzuerkennen und ihre Rechte auf Land, Ressourcen, Bildung und Entscheidungsfindung zu gewährleisten





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bäuerinnen Indien Hirseanbau Agroökologische Methoden Ernährungssicherheit Schweizerische Stiftung Für Entwicklungszusamm International Year Of The Woman Farmer 2026 Bauern Landrechten Machtverhältnisse Klimakrise Agroökologische Methoden Landwirtschaftliche Einkommen Bodenregenerierung Gesündere Ernährung Teertha Bäuerinneninitiative Equator Prize FAO Zahlen Programme Widerstandsfähigkeit Machtverhältnisse Rechten Entscheidungsfindung Land Ressourcen Bildung Entsprechende Programme Entsprechende Programme Zugunsten Von Frauen Entsprechende Programme Zugunsten Von Frauen I Entsprechende Programme Zugunsten Von Frauen I Das Einkommen Von 58 Millionen Menschen Steigerte Entsprechende Programme Zugunsten Von Frauen I Das Einkommen Von 58 Millionen Menschen Steigerte Um Die Rolle Der Bäuerinnen Anzuerkennen Und Ihre Ressourcen Bildung Und Entscheidungsfindung Zu Gewährleisten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vollbart im Cockpit: Warum Piloten bei Edelweiss, Swiss und Co. Verbote habenAus Sicherheitsgründen gilt für Piloten ein Bartlimit: Swiss erlaubt bis zu 15 Millimeter, Edelweiss und Helvetic Airways maximal 10 Millimeter. Das sind die Gründe.

Read more »

Luftschlag in Nigeria soll erneut Dutzende Zivilisten getötet habenNigerias Militär soll bei einem Luftangriff der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge erneut mehr als 100 Zivilisten getötet haben. Augenzeugen zufolge bombardierten Kampfflugzeuge am Sonntag einen Wochenmarkt in Tumfa im nordwestlichen Bundesstaat Zamfara.

Read more »

Verdächtiger im Fall des Erpressungsversuchs gegen Hipp soll Gehaltsbestätigungen gefälscht habenEin lettischer Mann, der in U-in in der Justizanstalt Eisenstadt sitzt, sei bereits vor seiner Festnahme in Savoyardeals sprostowania eines Grundstücks gekommen, indem er seine Gehaltsbestätigungen verfälscht und bei der slowakischen Bank Kredite verschlichen habe.

Read more »

Italien: Polizisten sollen Daten von Prominenten verkauft habenDie italienischen Behörden ermitteln nach einem mutmasslichen Fall von Datenhandel gegen zwei Polizeibeamte.

Read more »