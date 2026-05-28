Baubewilligung für Projekt Alea in Sursee erteilt

Die Stadt Sursee hat die Baubewilligung für das Wohn- und Arbeitsquartier Alea erteilt. Das Projekt mit einem 50 Meter hohen Hochhaus soll ab 2030 bezogen werden und nachhaltige Architektur mit urbaner Entwicklung verbinden.

Die Stadt Sursee hat die Baubewilligung für das ambitionierte Projekt Alea erteilt. Damit gibt die Behörde grünes Licht für die Entwicklung eines modernen Wohn- und Arbeitsquartiers im Gebiet Chotten, zwischen dem Bahnhof und dem Möbelhaus Ulrich.

Die Bauherrschaft, die Bahnhof Nord Immobilien AG, kann nun die nächsten Schritte zur Umsetzung einleiten. Geplant ist ein knapp 50 Meter hohes Hochhaus, das 41 Mietwohnungen (2,5- bis 4,5-Zimmer), 24 Eigentumswohnungen sowie diverse Gewerbe-, Verkaufs- und Gastronomieflächen umfasst. Der Bezug der ersten Einheiten ist ab 2030 vorgesehen. Das Projekt Alea verspricht, architektonische Qualität mit ökologischer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu verbinden.

Es soll attraktive Wohn- und Arbeitsräume schaffen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur urbanen Entwicklung der Region Sursee leisten. Die gemischte Nutzung von Wohnen, Gewerbe und öffentlichen Räumen soll neue Impulse für die Stadt setzen und das Gebiet aufwerten. Das Projekt war jedoch nicht unumstritten. Der Verein Hindernisfrei Bauen Luzern hatte kritisiert, dass die geplante öffentliche Passage zwischen Bahnhof- und Ringstrasse nicht vollständig hindernisfrei ausgestaltet sei.

Diese Passage ist ein zentraler Bestandteil des Quartiers, da sie eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt schaffen soll. Die Kritik des Vereins zielt darauf ab, dass Menschen mit Behinderungen, insbesondere Rollstuhlfahrer, das Gebäude und die Durchwegung barrierefrei nutzen können. Die Einsprache des Vereins wurde während der öffentlichen Auflage des Bebauungsplans eingereicht. Die Bauherrschaft hat darauf reagiert und zugesichert, die Zugänglichkeit zu verbessern.

Konkret sollen Rampen, Aufzüge und breitere Gehwege installiert werden, um den Anforderungen der Hindernisfreiheit gerecht zu werden. Die Stadt Sursee hat in ihrer Baubewilligung diese Punkte berücksichtigt und entsprechende Auflagen gemacht. Neben der Barrierefreiheit waren auch andere Aspekte Gegenstand von Einsprachen. Vier Personen hatten während der öffentlichen Auflage des Bebauungsplans Pilatusstrasse Einwände erhoben, unter anderem wegen befürchtetem Schattenwurf, zusätzlichem Verkehr und Beeinträchtigung der Aussicht.

Die Gemeindeversammlung hatte den Bebauungsplan jedoch klar abgesegnet, nachdem die Planer die Rahmenbedingungen für Gestaltung des Hochhauses und des Freiraums festgelegt hatten. Die Bauherrschaft betont, dass das Projekt Alea nicht nur baulich, sondern auch ökologisch und sozial nachhaltig sein wird. So sind Gründächer, eine Photovoltaikanlage und ein energieeffizientes Heizsystem vorgesehen.

Zudem wird viel Wert auf eine hohe Aufenthaltsqualität im Freiraum gelegt, mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und einem kleinen Park. Das Quartier soll ein lebendiger Ort werden, der Wohnen, Arbeiten und Freizeit vereint. Die Stadt Sursee erhofft sich durch Alea eine Belebung des Bahnhofsumfelds und eine Stärkung der regionalen Wirtschaft. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich 2028 beginnen, damit die ersten Bewohner und Gewerbetreibenden ab 2030 einziehen können.

Das Projekt Alea bleibt somit ein zentraler Baustein für die Entwicklung der Stadt Sursee und wird die Region nachhaltig prägen





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