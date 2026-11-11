Baubeschwerden: Kantonsspital Aarau darf vierten Stock nicht bauen

Baugesuch zum vierten Stock des Kantonsspitals Aarau abgelehnt, das Kantonsspital muss die Baubewilligung neu beantragen, stationäre Versorgung gewährleistet

Das Kantonsspital Aarau muss vorerst ohne vierten Stock auskommen. Das Aargau er Verwaltungsgericht hatte sich entschieden, das Kantonsspital vom Bau eines weiteren Stockwerks abzuhalten und den entsprechenden Teil des Baugesuchs zurückzuweisen. Im Zentrum stand dabei die Koordination mit dem Baugesuch zum Mitarbeiterparkhaus, das sich derzeit noch in der Schwebe befindet.

Hintergrund: Baubeschwerden an der Kantonsspital-Neubau-Stelle

Das Kantonsspital Aarau hatte zunächst das Baugeschäft für den vierten Stock verknüpft mit der Inbetriebnahme des gesamten Neubaus. Allerdings wurde damals aufgrund des steigenden Auslastungsentwicklung im Gesundheitssektor und des fehlenden genauen Nutzungsplans für den neuen Stock das Bauverfahren abgeschlossen. Die Verantwortlichen des Kantonsspitals wollten die genauen Anforderungen und die benötigten Anpassungen im Stockwerk später prüfen und entsprechend anpassen.

Also read Vandalen besprühen Modellauto-Stand in Aarau – Erlös sollte kranken Hund retten

Ihre Aussagen: Kantonsspital und Aargauer Verwaltungsgericht

Das Kantonsspital Aarau teilte mit, dass das Verwaltungsgericht ein Abwägungskriterium verlangte, bei der sich die Baugenehmigung auf das Koordinieren des vierten Obergeschosses mit dem Mitarbeiterparkhaus bezieht. Da diese Koordination nicht erfüllt ist, musste die Baubeauftragung zurückgezogen werden.

Das Aargauer Verwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung und hob hervor, dass das Urteil dann rechtskräftig ist, wenn es keiner weiteren Überprüfung zugänglich sein sollte.

Advertisement

Wirkung auf die stationäre Versorgung: Neubau und Inbetriebnahme sicher

Im Gegensatz zu den geäußerten Sorgen von Seiten des Kantonsspitals wird betont, dass die stationäre Versorgung für Patienten unverändert gewährleistet ist. Der Bau des Neubaus und die Inbetriebnahme der neuen Einheiten sollen nach wie vor wie vorgesehen durchgeführt werden.

Rechtliche Konsequenzen - das Kantonsspital muss von Vorn beginnen

Im Ergebnis bedeutet die Entscheidung, dass das Kantonsspital von vorn beginnen muss. Das Bauverfahren wird neu abgeschlossen und der entsprechende Antrag neu gestellt werden müssen. Der genaue Zeitpunkt dafür wird noch nicht bekannt sein, da die Entscheidung erst rechtskräftig ist, wenn es nicht mehr weiter angegangen werden kann.