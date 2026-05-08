Bauarbeiten auf der Luzerner Bahnhofstrasse: Sperrungen und Umleitungen ab nächster Woche

Die Luzerner Bahnhofstrasse wird in den nächsten Wochen grundlegend umgestaltet. Während der Bauarbeiten werden die Deckbeläge eingebaut, was zu Einschränkungen für den Fuss-, Velo- und Autoverkehr führt. Rund um die Seebrücke sind Sperrungen und Umleitungen vorgesehen.

Auf der Luzerner Bahnhofstrasse läuft der Schlussspurt der Bauarbeiten . Ab nächster Woche kommt es zu Sperrungen und Umleitungen . Auf der Bahnhofstrasse sowie am Theaterplatz und Hirschengraben werden vom 11. bis 22.

Mai die Deckbeläge eingebaut. Wie die Stadt mitteilt, kommt es während dieser Zeit zu teils erheblichen Einschränkungen für den Fuss-, Velo- und Autoverkehr. Rund um die Seebrücke sind Sperrungen und Umleitungen vorgesehen. Auch Fussgängerstreifen zum Bahnhofplatz sind an einzelnen Tagen unterbrochen.

Für Velofahrende gelten temporäre Einschränkungen, inklusive Umleitungen und eingeschränkter Parkmöglichkeiten bei der Post. Verkehrsdienste regeln den Ablauf vor Ort. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich. Die Baukosten belaufen sich auf rund 8,45 Millionen Franken





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