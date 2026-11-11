Batteriebetriebene Agrarroboter könnten bis zu 30 % Kosten sparen

Studie der Universitäten Münster und California zeigt, dass kompakte, batteriebetriebene Feldroboter bei Zwiebeln, Salat und Erdbeeren Kosten senken und Emissionen reduzieren können.

Die neueste Modellstudie der Universitäten Münster und California beleuchtet, wie ein rund 200‑Kilogramm‑schwerer, batteriebetriebener Agrarroboter die Landwirtschaft effizienter machen und zugleich Emissionen senken kann. Unter den analysierten Anbaukulturen - Zwiebeln, Salat, Erdbeeren und Erdnüsse - wurden Einsparungen von bis zu 30 % in den Produktionskosten festgehalten.

So funktioniert der Robotereinsatz

In der Studie wurde der Einsatz des Roboters für fünf Kernarbeiten modelliert: Bodenvorbereitung, Aussaat, Unkrautbekämpfung, Bewässerung und Düngung. Für jede dieser Tätigkeiten wurden Anschaffungs‑, Betrieb‑ und Arbeitskosten sowie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen pro Kilogramm Erntegut ermittelt. Variable Faktoren wie Saatgut, Wasser, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Strom und Arbeitskraft stellten in der Kostenrechnung 72 bis 90 % der Aufwendungen dar, während sie 72 bis 95 % der Emissionen verursachten.

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Der Robotertyp war dabei batteriebetrieben, wodurch die Notwendigkeit von Dieselgeneratoren verringert und die Betriebskosten gesenkt wurden. Die dafür ausgelegte Mobilität macht ihn besonders geeignet für kleinere und mittlere Betriebe, die häufig keine teuren, großflächigen Maschinen einsetzen können.

Positionen der Forschungsteams

Stephan von Delft vom Institut für Wirtschaftschemie der Universität Münster warnte, dass ein Roboter die Landwirtschaft nicht automatisch nachhaltiger mache. Er betonte jedoch, dass die Modellierung zeigt, dass präziser Einsatz von Ressourcen die Hauptvorteile ausüben. Anja Tschannen, ebenfalls am Projekt beteiligt, hob hervor, dass die Studie für den Einsatz in der ökologischen Landwirtschaft besonders vielversprechend sei.

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Die Autoren heben hervor, dass die Unkrautbekämpfung bei Zwiebeln und Salat ohne chemisch‑synthetische Herbizide besonders arbeitsintensiv ist. Hier könnten die Roboter bei präziser Durchführung Arbeitszeiten und damit die Kosten deutlich reduzieren. Für die Ernte selbst wurden die Robotermodelle nicht berücksichtigt, da dieser Prozess je nach Kultur stark variierte.

Auswirkungen und nächste Schritte

Die Studie legt nahe, dass kompakte Roboter potenziell kleine und mittlere Betriebe entlasten könnten. Eine mögliche Weiterentwicklung besteht in der gemeinsamen Nutzung durch mehrere Landwirte oder Genossenschaften. Aktuell wird weiter an Sensitivitätsanalysen gearbeitet, um die potenziellen Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz zu quantifizieren und die Wirtschaftlichkeit für spezifische Anbauflächen zu optimieren.

Zukünftige Feldversuche sollen die in der Modellstudie gewonnenen Erkenntnisse vor Ort validieren und die praktischen Einsatzbedingungen für verschiedene Kulturen präzisieren. Die Ergebnisse könnten einen wichtigen Beitrag zu einer ressourcenschonenden und kosteneffizienten Landwirtschaft leisten.