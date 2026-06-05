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Bastian Baker: Von Eishockey-Profi zu internationaler Musik-Sensation

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Bastian Baker: Von Eishockey-Profi zu internationaler Musik-Sensation
Bastian BakerEishockeyMusik
📆05/06/2026 06:49:00
📰CH_Wochenende
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Bastian Baker, internationaler Singer-Songwriter und ehemaliger Eishockey-Profi, spricht offen über seine Karriere, seine Schwierigkeiten und seine Stärken.

Bastian Baker : Von Eishockey -Profi zu internationaler Musik -Sensation - Der Schweiz er Singer-Songwriter Bastian Baker hat es tatsächlich geschafft, eine Karriere als Eishockey -Profi zu verlassen und sich auf der Bühne zu etablieren.

Sein großer Durchbruch folgte mit Hits wie 'I'd Sing For You' oder 'Tattoo On My Brain', bevor er als Support-Act von Superstar Shania Twain auf Nordamerika-Tour ging. Doch nicht nur seine Musik hat ihn zu einem internationalen Star gemacht, sondern auch seine Fähigkeit, mit schwierigen Zeiten und Krisen umzugehen. So musste er auch die COVID-Pandemie und seine eigene Alkoholkonsum-Krise durchstehen, bevor er seinen Lebensstil grundlegend ändern musste.

Und dann ist da noch seine Schwäche für das weibliche Geschlecht, ein Thema, das der Boulevardpresse über die Jahre reichlich Stoff geliefert hat. In dieser Ausgabe von 'Spaghetti mit Ketchup und Chäs' mit Jontsch spricht Bastian offen, ehrlich und ohne Filter über all das und vieles mehr.

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