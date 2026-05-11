Basler Wirtschaftsverbände mobilisieren gegen Lohnabzug für Einkommenssteuer

Die Basler Wirtschaftsverbände finden den Vorschlag, die Einkommenssteuer direkt vom Lohn abzunehmen, eine schlechte Idee. Sie mobilisieren gegen die Vorlage vom 14. Juni und argumentieren, dass Lohnabzüge nicht die Lösung für Steuerschulden sind.

Die kantonale Einkommenssteuer einfach vom Lohn abziehen? Die Basler Wirtschaftsverbände finden das eine ausgesprochen schlechte Idee. Und mobilisieren gegen die Vorlage vom 14. Juni.

Lohnabzüge wirken praktisch, seien es aber nicht: Luca Urgese (FDP), Tamara Hunziker (FDP) und Dominik Marbet (Arbeitgeberverband beider Basel, von links) im Vito-Keller. Warum sollte man dagegen sein? Der Lohnabzug für die Einkommenssteuer, über den Basel-Stadt am 14. Juni abstimmt, klingt zunächst äusserst praktisch.

Die Steuer soll Arbeitnehmenden im Kanton direkt vom Lohn abgezogen werden. Quasi so einfach wie die Sozialversicherungsbeiträge, die ja auch direkt vom Lohn abgezogen und an die entsprechenden Stellen überwiesen werden. Die Vorlage verspricht, dass sich Arbeitnehmende dahingehend keine Gedanken über Akonto-Zahlungen oder Vollbeträge machen müssten – und es nicht mehr zu so vielen Betreibungen und Steuerschulden kommt. Und der Kanton könnte laufend einkassieren.

Vordergründig also ein Alltagsproblem weniger, insbesondere in Zeiten, wo sich viele Menschen ohnehin Abo-Modelle für Dienstleistungen gewohnt sind. Die Steuerverwaltung könnte sich viele Inkasso-Aufwände sparen: In der Realität ist es durchaus so, dass viele Menschen nicht genug auf dem Konto haben, um ihre Steuern rechtzeitig zu bezahlen. Das mag am fehlenden Budget, an konkreten Lebensumständen oder auch an persönlicher Überforderung liegen. Fakt aber ist: Der Staat will seine Steuern





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