Basler Tina-Trams: Stadler und BLT Baselland Transport bekämpfen Vibrationen mit neuen Rädern

Stadler und die BLT Baselland Transport kämpfen in Basel mit den Vibrationen der neuen Trams, die mit neuen Rädern ausgerüstet sind. Die Trams verursachen Lärm und Vibrationen, was die Anwohner in Halle, Ostdeutschland, nervt. Stadler und die BLT arbeiten daran, die Vibrationen zu bekämpfen und die Trams leiser und vibrationsärmer zu machen.

In Basel , die BLT Basel land Transport und Stadler arbeiten daran, die Vibrationen der neuen Trams mit neuen Rädern in den Griff zu bekommen. Währenddessen ist in Halle , Ostdeutschland , der Faden gerissen, weil die Trams mit Lärm und Vibrationen nerven.

Vor anderthalb Jahren hat die BLT Baselland Transport die neuen Niederflurtrams des Typs Tina des Ostschweizer Bahnbauers Stadler in Betrieb genommen. Seitdem nervt das Fahrzeug mit Lärm und Vibrationen, was Stadler und die BLT heftig bekämpfen. Beim Lärm ist dies teilweise gelungen, wie Stadler mitteilt. Die Trams verkehren jetzt nur noch halb so laut wie zu Beginn.

Die gesamte neue Tina-Flotte aus 25 Fahrzeugen ist seit Ende 2025 lärmsaniert. Beim Lärm haben wir die Ziele erreicht, sagt BLT-Technikchef Philipp Glogg. Eine Lösung für die Vibrationen der Trams und die Erschütterungen, die einhergehen, wollen Stadler und die BLT nun mit gummigefederten Rädern erreichen, die eine dämpfendere Wirkung entfalten sollen. Testfahrten eines mit solchen neuen Rädern ausgestatteten Tina-Trams sollen Anfang Juli 2026 starten.

Falls die gummigefederten Räder wie erhofft wirken, werden bestehende Tina-Trams sukzessive angepasst und neue Tina-Fahrzeuge bereits ab Werk mit den optimierten Komponenten ausgerüstet. Die Kosten für alle diese Maßnahmen trägt Stadler. Stadlers Mitteilung zu den Basler Tina-Trams kommt kurz nach einem Austausch der Verkehrsbetriebe der ostdeutschen Stadt Halle (Havag) und Stadlers mit der Bürgerinitiative 'Tina – so nicht in Halle'. Vertreter der Initiative forderten die Einstellung des laufenden Testbetriebs der Tina-Trams in Halle, bis eine technische Lösung gefunden sei.

Bewohner mehrerer Stadtteile berichteten von heftigen Erschütterungen und Stösse im Gleisbett, die in deutlich spürbare Schwingungen in angrenzende Gebäude übergingen. Die Rede ist auch von herabfallenden Möbelstücken, der Bildung von Rissen im Mauerwerk und unerträglichen gesundheitlichen Belastungen. Die Havag räumt Probleme mit den Fahrzeugen ein und spricht von 'Optimierungsbedarf'. Auch in Halle soll demnächst ein Tina-Tram mit modifizierten Rädern getestet werden.

Ähnliche Probleme mit den Tina-Trams sind auch aus Darmstadt bekannt. Keine Schwierigkeiten scheint es dagegen in Den Haag, Gera und Rostock zu geben, wo ebenfalls solche Trams verkehren. Und jüngst haben auch die Städte Görlitz und Zwickau bei Stadler Strassenbahnen dieses Typs bestellt. Der Bahnhersteller Stadler liefert 14 Trams an die beiden sächsischen Städte Görlitz und Zwickau. Dies, nachdem der ursprünglich erkorene Hersteller in die Insolvenz geschlittert war





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