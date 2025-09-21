Basler Talente glänzen bei Swiss Skills: Neun Medaillen für die Region

Bei den Swiss Skills, den Schweizer Berufsmeisterschaften, haben junge Fachkräfte aus Basel und Umgebung hervorragende Leistungen erbracht. Die Region holte insgesamt neun Medaillen, darunter drei goldene. Die Veranstaltung bot eine Plattform für Nachwuchstalente aus verschiedenen Berufen und würdigte das duale Bildungssystem.

Die besten jungen Fachkräfte wurden bei der Siegerehrung der Swiss Skills mit Edelmetall ausgezeichnet. Die Delegation aus Basel holte insgesamt neun Medaillen, darunter drei goldene. Mit der Siegerehrung am Samstagabend in Bern gingen die Berufswettkämpfe zu Ende. Insgesamt wurden 92 Schweizer Meisterinnen und Meister bei den diesjährigen Swiss Skills gekürt. Rund 1100 junge Fachleute hatten sich während der vier Wettbewerbstage in ihrer jeweiligen Fachrichtung beobachten und bewerten lassen.

Die Teilnehmenden aus den beiden Basel konnten sich über neun Medaillen freuen. Dreimal gab es Gold für die Region. In der Kategorie Interactive Media Designer feierten Fabienne Muller und Tara Foley aus dem Kanton Baselland einen Doppelsieg. Davide Manieri aus Reinach wurde als bester Carrosserielackierer des Landes ausgezeichnet, während Aaron Jäggi als bester Hufschmied triumphierte.\Bundesrat Guy Parmelin würdigte in seiner Rede in der Postfinance-Arena in Bern den Mut, die Leidenschaft und das Können der Teilnehmenden. Der Bildungsminister lobte das duale Bildungssystem als «einzigartig, flexibel, stark und durchlässig». Die Berufsbildung sei das Rückgrat der Gesellschaft, so Parmelin. Er betonte, dass nach einer Lehre alle Türen offen stünden, sogar bis ins Bundesratszimmer. Parmelin erinnerte sich an seinen eigenen Werdegang: Nach der Matura entschied er sich für eine Lehre, da sein Vater einen modernen Bauernbetrieb aufgebaut hatte, was ihn letztendlich in die Landwirtschaft führte. An den diesjährigen Meisterschaften waren 92 verschiedene Berufe vertreten, von Mikrozeichnerinnen bis zu Milchtechnologen, von Mediamatikern bis zu Medientechnologinnen. Ihre jeweiligen Verbände stellten rund 800 Expertinnen und Experten, die die Fähigkeiten der jungen Fachkräfte bewerteten. An verschiedenen Messeständen wurden weitere Berufe vorgestellt, um den zahlreichen Schulklassen einen Einblick in die vielfältigen Zukunftsperspektiven zu geben. Bis zum Ende der Swiss Skills am Sonntagabend werden schätzungsweise 120.000 Besucher das Bernexpo-Areal besucht haben.\Für die erfolgreichen Teilnehmenden, die das Podest erreichten, gab es bei der grossen Show am Samstagabend viel Applaus. Obwohl sie während der Wettbewerbe Konkurrenten waren, schienen die jungen Fachkräfte zu Teams zusammengewachsen zu sein, die gemeinsam feierten, stolz aufeinander waren und sich gegenseitig freuten. «Stolz sein und feiern!» war der Rat der Gewinner aus früheren Jahren. Für viele Schweizer Meisterinnen und Meister geht der Weg weiter: Sie erhalten die Chance, sich bei den Euro Skills oder den World Skills mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Fabienne Muller aus Allschwil und Tara Foley aus Münchenstein belegten die ersten beiden Plätze in der Kategorie Interactive Media Designer. Seit Oktober 2021 ist er Co-Leiter des Ressorts Bern. Zuvor war er ab 2018 Leiter der Stadtredaktion der Berner Zeitung BZ. Von 2001 bis 2017 arbeitete er in der Wirtschaftsredaktion der BZ, die er ab September 2005 leitete. Interview zum Klimawandel





bazonline / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Swiss Skills Berufsmeisterschaften Basel Talente Auszeichnungen Berufsbildung

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

800 m an der Leichtathletik-WM - Medaillen rücken näher: Werro läuft souverän in den FinalDie Freiburgerin qualifiziert sich an der Leichtathletik-WM in Tokio mühelos für den 800-m-Final vom Sonntag.

Weiterlesen »

Swiss Skills in Bern: Zu Besuch an den BerufsmeisterschaftenAm Hotelempfang und im Strassenbau werden junge Berufsprofis auf Herz und Nieren getestet. So schlagen sich drei Teilnehmende an den Swiss Skills.

Weiterlesen »

Wochenente: HD Läppli, Hochhaus und eine hohle HandDie Wochenente kalauert sich jeden zweiten Samstag durch Politik, Gesellschaft und andere Nebensächlichkeiten der Region.

Weiterlesen »

Leichtathletik-WM: Trainer zweifelt – Ehammer nimmt ihn in SchutzNach der Medaillen-Enttäuschung im Weitsprung startet Simon Ehammer in den WM-Zehnkampf. Auch dieser läuft nicht wie gewünscht – er bricht sogar ab.

Weiterlesen »

Swiss Red Night: Live von BurgdorfBereits zum 14. Mal dürfen sich heute Samstag die schönsten roten Kühe der Schweiz an der Swiss Red Night in Burgdorf präsentieren. Schweizerbauer.ch berichtet für euch Live vor Ort.

Weiterlesen »

Swiss Skills: Diese Berner holen Gold an BerufsmeisterschaftenDie besten jungen Berufsleute wurden an der Siegerehrung der Swiss Skills mit Edelmetall belohnt. Die Berner Delegation holte zahlreiche Medaillen.

Weiterlesen »