Der Kanton Basel-Stadt beantragt 2027 die Erhöhung des Projektierungsbudgets für die Hafenbahn-Verlegung. Ziel ist die Schaffung von Wohnraum für 3000 Menschen am neuen Standort im Hafenkerngebiet.

Die Basler Regierung hat am Donnerstag bekanntgegeben, die Planung für die Verlegung der Hafenbahn wieder aufzunehmen, um Verzögerungen im Stadtareal zu vermeiden. Um eine höhere Planungs- und Kostensicherheit zu gewährleisten, wird die Exekutive dem Grossen Rat im Frühjahr 2027 einen Antrag auf Aufstockung des Planungskredits vorlegen. Diese Entscheidung dient dazu, die notwendigen finanziellen Mittel für die detaillierte Projektierung bereitzustellen, während die eigentlichen Baukosten noch separat genehmigt werden müssen.

Wiederaufnahme der Planung als Generationenprojekt

Die Basler Regierung bezeichnet das Vorhaben, die Hafenbahn von ihrem aktuellen Standort am Klybeckquai an den Südquai im Hafenkerngebiet zu verlagern, als ein Generationenprojekt mit erheblichem Mehrwert für die Stadt Basel. Durch die Wiederaufnahme der Planung ab sofort soll sichergestellt werden, dass die dringend benötigten Freiflächen für die weitere Entwicklung des Areals nicht länger blockiert bleiben. Der Regierungsrat will dem Grossen Rat eine Vorlage unterbreiten, die detaillierte Angaben zur aktuellen Kostenentwicklung, dem gesellschaftlichen Nutzen sowie zur künftigen Organisation des Projekts enthält.

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Kostenüberschreitungen und Zeitplan-Verzögerung

Die Notwendigkeit der Nachkalkulation ergab sich, als die Basler Regierung im Mai höhere Kosten für die Hafenbahn-Verlegung bekannt gab. Das Gesamtprojekt wird sich dadurch um mindestens fünf Jahre auf die späten 2030er-Jahre verzögern. Die geschätzten Gesamtkosten für die Verlegung belaufen sich nun auf voraussichtlich 475 Millionen Franken. Dies bedeutet eine Mehrbelastung von 200 Millionen Franken im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen der Behörden, was eine deutliche Anpassung der finanziellen Planung erforderlich macht.

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Zusammenhang mit der Arealentwicklung Klybeck

Die Verlagerung der Hafenbahn ist die zentrale Voraussetzung für die Realisierung der Arealentwicklung Klybeck- und Westquai. Ziel dieses grossangelegten Stadtbauprojekts ist die Schaffung von neuem Wohnraum für 3000 Menschen auf dem bisher von der Bahninfrastruktur beanspruchten Gelände. Ohne die Verlegung der Gleisanlagen an den Südquai kann das Projekt zur Dichteverstärkung und Stadtentwicklung in diesem Teil von Basel nicht fortgeführt werden, was die strategische Bedeutung der Bahn-Trasse unterstreicht.

Finanzierungsprozess und Rollenverteilung

Der Finanzierungs- und Genehmigungsprozess verläuft in klar abgegrenzten Phasen, um die Verantwortung zwischen den politischen Gremien zu verteilen. Der Grosse Rat hatte im Jahr 2024 bereits einen ersten Kredit von 36 Millionen Franken für die Projektierung gesprochen. Nach einer positiven Abstimmung des Parlaments zur Krediterhöhung im kommenden Jahr wird der Kanton das definitive Bauprojekt erarbeiten. Erst auf der Grundlage dieses ausgearbeiteten Konzepts wird der Regierungsrat anschliessend die Ausgabenbewilligung für die eigentliche Realisierung beantragen.