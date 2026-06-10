Basler Polizei verhindert Aufeinandertreffen von Pro- und Anti-Israel-Demonstrationen

Die Polizei in Basel konnte ein physisches Aufeinandertreffen von Pro- und Anti-Israel-Demonstrationen verhindern, als sich die beiden Gruppen in der Falknerstrasse in Basel in die Quere kamen.

Rund 30 Personen haben am Dienstagabend in Basel eine bewilligte Kundgebung für Israel und gegen Antisemitismus durchgeführt. Eine ähnlich grosse Gegendemo störte den Schweigemarsch. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung kontrollierte die Polizei einen Gegendemonstranten.

An der Falknerstrasse in Basel kamen sich eine bewilligte Pro-Israel-Demo und eine unbewilligte Gegendemo in die Quere. Die Polizei kontrollierte einen Mann nach einer tätlichen Auseinandersetzung. Die Gruppe der Gegendemo skandierte antiisraelische Parolen in Richtung der bewilligten Kundgebung. Als jemand aus der propalästinensischen Gruppe eine Israel-Flagge entwenden wollte, kam es zu einem Handgemenge und die Polizei schritt ein.

Die Israel-Demo zog von der Elisabethenanlage zum Marktplatz. Abgesehen vom Zwischenfall in der Falknerstrasse konnte die Polizei ein physisches Aufeinandertreffen der beiden Gruppen verhindern. Die bewilligte Demo konnte auf einem anderen Weg zum Marktplatz ziehen. Ein Polizeiaufgebot war bis zum Schluss präsent.

Der Silent Walk mit Israel-Fahnen hat bereits in mehreren Schweizer Städten stattgefunden. In Basel gab es im Dezember 2025 eine solche Kundgebung. Damals kam es ebenfalls zu einer Gegendemo und die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen





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