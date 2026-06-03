Basler Initiativgruppe will Innenstadt zwischen Barfüsserplatz und Schifflände tramfrei machen

Eine Gruppe von Baslern hat eine Volksinitiative für eine Neugestaltung der Innenstadt eingereicht, die eine tramfreie Innenstadt zwischen Barfüsserplatz und Schifflände vorsieht.

Zwischen dem Basler Barfüsserplatz und der Schifflände sollen künftig keine Tram s mehr fahren. Das Komitee Go Basel Go! hat am Mittwoch eine entsprechende Volksinitiative für eine Neugestaltung der Innenstadt mit über 4000 Unterschriften bei der Staatskanzlei eingereicht.

Das Komitee Go Basel Go! hat am Mittwoch die Volksinitiative für eine tramfreie Innenstadt zwischen Barfüsserplatz und Schifflände mit über 4000 Unterschriften bei der Staatskanzlei eingereicht. Die formulierte Verfassungsinitiative fordert unter anderem Aufenthaltszonen mit Grünflächen und Brunnen, Raum für Boulevardgastronomie sowie zeitgemässe Verkehrsführungen. Die zentrale Innenstadtachse zwischen Barfüsserplatz, Marktplatz und Schifflände als Raum des öffentlichen Aufenthalts und der Begegnung gestalten, heisst es in der Initiative.

Vorgesehen ist, dass kein öffentlicher Verkehr auf der zentralen Innenstadtachse verkehrt und diese frei von Tramgleisen ist. Unterstützen die Initiative sind die Basler Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne), die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron sowie der Crossair-Gründer Moritz Suter. Suter war am Mittwoch auch bei der Übergabe der Initiative vor Ort. Die Initiative soll die Innenstadt zu einem attraktiven Ort für Besucher und Einwohner machen und die Qualität des Lebens in Basel verbessern.

Die Tramgleise sollen entfernt und die Straßen für Fußgänger und Autos freigemacht werden. Die Initiative sieht auch vor, dass die Innenstadtachse mit Grünflächen und Brunnen ausgestattet wird, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Die Unterstützung durch bekannte Persönlichkeiten wie Sibel Arslan, Jacques Herzog und Moritz Suter unterstreicht die Bedeutung der Initiative und ihre Chancen auf Erfolg





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