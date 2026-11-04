Basler Herbstmesse: Besucher aus Deutschland und Luzern schätzen Atmosphäre

Die Basler Herbstmesse lockt mit sauberer Stadt und guter Kulinarik. Jutta aus Bochum und die Familie aus Luzern genießen die Stände und Fahrgeschäfte.

Die Basler Herbstmesse verwandelt die Stadt am Rheinknie an diesem Mittwochnachmittag in einen Ort voller Farben, Klänge und kulinarischer Genüsse. Zahlreiche Besucher strömen auf den Messeflächen, wobei internationale Gäste und lokale Familien gleichermaßen von der besonderen Atmosphäre angezogen werden. Besonders die Kombination aus historischem Flair und modernen Fahrgeschäften sorgt für eine lebendige Stimmung, die Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenbringt.

Die Stimmung auf den Straßen ist ausgelassen und entspannt, während die Menschen in dicke Schals und Jacken gehüllt durch die Gassen laufen. Spätestens am Nachmittag wendet sich das Wetter zum Positiven: Der Himmel leuchtet blau, gespickt mit weißen Wölkchen, was das goldene Herbstlicht noch intensiver macht. Selbst das Telefonat einer Frau, die lautstark mit ihrem Mann über Portionen Currywurst diskutiert, passt in dieses Bild alltäglicher Freude. Sie bestätigt, dass ihre Man in Basel selten so gute Currywurst findet, was die kulinarische Qualität der Messe unterstreicht.

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Jutta aus Bochum lobt Sauberkeit und Infrastruktur

Jutta, 74 Jahre alt und stammend aus Bochum in Deutschland, hat extra für die Basler Herbstmesse eine Reise unternommen. Für sie ist die Stadt am Rheinknie ein Magnet, den sie bereits zum vierten Mal besucht und wo sie sich eine Woche lang aufhält. Sie betont ausdrücklich, dass ihr die Sauberkeit der Stadt auffällt und sie diese Ordnung schätzt. Jutta findet Gefallen an den kleinen Buden auf dem Petersplatz, dem Messeplatz und der Kaserne. Zudem lobt sie die Tatsache, dass die Messe in der gesamten Stadt verteilt ist und alle Stationen sehr gut zu Fuß erreichbar sind.

Neben den internationalen Besuchern präsenzen auch Familien aus der Region das Bild der Messe. Vreni und Kurt aus Liestal genießen den Tag mit ihren Enkelkindern Ferdinand und Gerda. Während die Großeltern die Geschwindigkeiten der Bahnen für die Kleinen als zu hoch empfinden, sind die Enkel begeistert. Ferdinand zieht die Rutschbahn mit dem Teppich vor, während Gerda die Geisterbahn und die Süßigkeiten wie Zuckerwatte liebt. Diese Generationenübergreifende Freude zeigt, wie die Messe verschiedene Altersgruppen anspricht.

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Reise aus Luzern für Geburtstagsfeier und Tradition

Die Familie Alice, Marco und Patricia ist extra aus Luzern angereist, um Marco zu seinem Geburtstag zu feiern. Die Gruppe hat sich den Tag freigenommen, um die jährliche Tradition an der Basler Herbstmesse fortzusetzen. Alice, 30 Jahre alt, und ihre Begleiter Marco, 35, und Patricia, 33, haben gerade das Achterbahn-ähnliche Fahrgeschäft Aeronaut gemeistert, das 80 Meter hoch ist. Alice gab zu, dass sie zwar keine allgemeine Höhenangst hat, aber am Aeronauten doch ein leichtes Zittern verspürt hat.

Für die Gruppe aus Luzern sind nicht nur die Fahrspaße, sondern auch die kulinarischen Höhepunkte ein Hauptgrund für die Anreise. Alice hebt das Magenbrot und die Pilz-Hüsli als ihre absoluten Favoriten hervor. Sie bemerkt zwar, dass die Preise für die Fahrgeschäfte abschreckend wirken können, doch der Gesamteindruck und die Tradition gewinnen für sie immer. Die Szene vor der neuen Achterbahn High Explosive, wo bereits am Nachmittag lange Schlangen stehen, bestätigt den großen Andrang und die Popularität der Attraktionen.

Künstlerische Perspektiven und Urban Sketching

Neben den Fahrgeschäften und dem Essen bietet die Messe auch einen kreativen Raum für Kunstschaffende. Wiebke, 67 Jahre alt, sitzt mit einem Skizzenbuch und einer Box voller farbenfroher Stifte auf einem Klappstuhl auf dem Kasernenareal. Sie ist Teilnehmerin eines Kurses an der Schule für Gestaltung und übt das Urban Sketching aus. Umgeben von zwei weiteren Künstlern, experimentiert sie gerne mit Farben, um der sonst oft grau-grauen Stadtlandschaft Farbe zu verleihen.

Wiebke beschreibt die Energie der Messe als enormen Antrieb für ihre Kreativität. In ihrem Skizzenbuch finden sich vor den bunten Bildern zur Herbstmesse oft dunkle Sketche, die den Kontrast zur lebhaften Umgebung zeigen. Obwohl sie von vorbeigehenden Personen beobachtet wird, bleibt sie komplett auf ihr Werk konzentriert. Sie lacht darüber, dass sie bei der Arbeit an den bunten Lichtern und Bahnen den Spaß eines Kleinkindes empfindet, was die zeitlose Anziehungskraft der Messe auf alle Generationen unterstreicht.