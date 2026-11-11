Basler Herbstmesse: Arbeitsbedingungen im Fokus der Regierung

Die Basler Herbstmesse steht im Mittelpunkt einer Untersuchung zu Löhnen, Arbeitszeiten und Schwarzarbeit - was bedeutet das für die Organisatoren und die Saisonarbeiter?

Am Mittwoch im Parlamentshaus von Basel-Stadt wurde die Interpellation der Basta‑Grossrätin Franziska Stier zur Arbeitslage an der Basler Herbstmesse beantwortet. Die grossartige Stadtveranstaltung, die seit Jahrzehnten Millionenumsätze generiert, steht nun vor einer intensiven Beschäftigung mit Löhnen, Arbeitszeiten und Schwarzarbeit - Themen, die von der Regierung als kritisch bewertet werden.

Wie funktionieren Lohn- und Zeitregelungen an der Messe?

Kaspar Sutter erklärt, dass alle Sitze an der Basler Herbstmesse einen mindestens kantonalen Mindestlohn erhalten. Personen, die ihren gewöhnlichen Arbeitsort in Basel-Stadt haben, unterliegen dabei dem kantonalen Verbindungslohn, während externe Arbeiter dem orts- und branchenüblichen Lohn unterliegen. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu 30'000 Franken oder verständigungsverfahren nach Obligationenrecht geahndet werden.

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Für sektorale Lohnkontrollen gelten verschiedene Gesamtarbeitsverträge. Die Löhne von Gastronomie- und Essensständen fallen in den L‑GAV, Metallgewerbe in den GAV Metallgewerbe Basel-Stadt und -Landschaft, während Schaustellerbetriebe unter das Überwachungs­amt für Wirtschaft und Arbeit - die AWA - fallen. Das AWA kontrolliert arbeitsrechtliche Vorgaben risikobasiert und führte 2023 mehrere Zielkontrollen an der Messe durch, von denen nur wenige Verstöße feststellten.

Reaktionen der Beteiligten: Kritik und offene Fragen

Stier äußerte sich über die Antworten der Regierung kritisch und betont, dass die Risikoeinschätzung der AWA nicht mit ihrer Einschätzung übereinstimmt. Sie beklagt zudem die mangelhafte Klärung von Arbeits- und Ruhezeiten, welche, insbesondere bei langen Messeagenden, zentrales schonungswürdiges Körperkraftschutz‑ Thema darstellen. Ihre Forderung nach transparenteren Kontrollen und verbindlicheren Regelungen wurde von der Regierung jedoch als nur teilweise erfüllt bezeichnet.

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Der Regierungsrat Sutter zeigte sich daraufhin, dass die Information an die Standbetreiberinnen und -betreiber kontinuierlich ausgelegt wird und die endgültige Durchsetzung von den jeweiligen Gesetzen und GAV abhängt. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit behält sich die Möglichkeit vor, jederzeit Kontrollen durchzuführen, wenn ein Verdacht auf Verstöße vorliegt. Die bisherigen fünf Jahre haben lediglich 15 Lohnkontrollen mit 19 kontrollierten Arbeitnehmenden ergeben, dabei wurde ein Mindestlohnverstoß festgehalten, der an die Staatsanwaltschaft überwiesen wurde.

Auswirkungen für die Messe und die Beschäftigten

Die laufende Untersuchung suggeriert, dass die Basler Herbstmesse ihre Rolle als wirtschaftliches Kraftwerk nicht auf Kosten von Spannungsfeldern zwischen Sektor und Beschäftigter ausbauen darf. Aus Sicht der Teilnehmer:innen könnten die Rechnungen für Standbetreiber und Schausteller sowie die Anwöhnung von Mindestlöhnen die Kostenstrukturen ändern. Gleichzeitig könnte das Lösungs‑ und Kontrollbestand die Wahrnehmung von Arbeitsschutz erhöhen und das Verhältnis zwischen saisonaler Wirtschaft und Arbeitsrecht stärken.

Für alle, die sich an der Messe beteiligen, bleibt die Frage offen: Welche konkreten neuen Regelungen und Kontrollmaßnahmen folgen kurz nach den Gesprächen? Die Regierung verspricht, die nächste Runde von Überprüfungen zeitnah zu planen und die Regulierungsrahmen transparent zu kommunizieren, um Klarheit für die kommenden Messe­jahre zu schaffen.