Basler Grossrat protestiert gegen Ombudsstelle-Werbekampagne

Der Basler Grossrat Lukas Faesch kritisiert die Werbeaktion der kantonalen Ombudsstelle, die mit dem Slogan "Stress mit dem Kanton?" junge Menschen zur Kontaktaufnahme aufruft.

Der Basler Grossrat Lukas Faesch ( LDP) hat die jüngste Werbekampagne der kantonalen Ombudsstelle BS mit dem Schlagwort "Stress mit dem Kanton?" scharf kritisiert. Die Plakate, die auch in den Basler Trams zu sehen sind, sollen seiner Ansicht nach die Arbeit der Kantonsangestellten beschämen und ein negatives Bild von der Verwaltung vermitteln.

Aktivität der Ombudsstelle und Zielgruppe

Die Ombudsstelle BS ist bei Konflikten zwischen der Bevölkerung und der Kantonsverwaltung für Vermittlung zuständig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung können ebenfalls Meldungen erstatten, falls sie arbeitsrechtliche Probleme oder Missstände am Arbeitsplatz haben. Dem Vertreter zufolge soll die Kampagne besonders junge Erwachsene ansprechen, denn bislang sei die Inanspruchnahme der Ombudsstelle in dieser Zielgruppe "ungenügend".

Also read Basler Wochenend-Highlights: Winterwetter, Herbstmesse-Abbau und Tram-Verkehr

Reaktionen des Grossrats und die Kritik an der Bildsprache

Faesch bezeichnet den Text als "flapsig-reißerisch" und einen Versuch, den Dienst selbst zu disqualifizieren. Er bemängelt, dass die Frage "Stress mit dem Kanton?" den Eindruck erwecke könne, die Arbeit der Kantonsangestellten sei grundsätzlich problematisch. Auf die Hinweise des Grossrats reagiert die Ombudsstelle offiziell noch nicht, die Antwort des Regierungsrats steht aus.

Advertisement

Relevanz für junge Leute und Kostenfrage

Der Oberrat fordert Klarheit über die Kosten der Kampagne. Er fragt zudem, ob die Ombudsstelle momentan nicht ausgelastet sei, und ob die Mitarbeitenden vor der Aktion bereits über die Inhalte informiert wurden. In der Interpellation fordert er ein "schlechtes Image" des Kantons zu vermeiden, indem die Notwendigkeit der Ombudsstelle präziser kommuniziert wird.

Ausblick und mögliche Folgeaktionen

Die Interpellation von Lukas Faesch ist im Regierungsrat eingereicht. Sobald die Antwort vorliegt, könnten weitere Diskussionen über die Leitlinien der Öffentlichkeitsarbeit des Kantons folgen. Für die Ombudsstelle bleibt die Herausforderung bestehen, die Zielgruppe gezielt zu erreichen und zugleich ein respektvolles Bild der Arbeitswelt in der Kantonsverwaltung zu vermitteln.