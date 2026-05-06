Basler Grosse Rat tagt: Debatten über Birsig-Parkplatz, U-Abo und virtuelle Stimmabgabe

Der Basler Grosse Rat diskutiert über die temporäre Aufwertung des Birsig-Parkplatzes, die Einführung eines günstigen U-Abos und die Probleme bei der virtuellen Stimmabgabe. Zudem werden Finanzhilfen für das «Chez Donati» und der Ausbau öffentlicher Toiletten thematisiert.

Am heutigen Mittwoch, 6. Mai, tagt der Basler Grosse Rat , und die Debatten und Entscheidungen werden im Ticker verfolgt. Ein zentrales Thema ist die temporäre Aufwertung des Birsig-Parkplatz es bis 2030.

Der Regierungsrat beantragt dafür 1,2 Millionen Franken, um den Platz mit Begrünung, Sitzplätzen und ohne Parkplätze zu gestalten. Dies soll den öffentlichen Raum attraktiver machen und gleichzeitig ökologische Aspekte stärken. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Initiative «Pharma für Alle», die sich mit der Zugänglichkeit von Medikamenten befasst.

Zudem wird über ein U-Abo für alle Baslerinnen und Basler zum Preis von 1 Franken pro Tag diskutiert, das von der PdA Basel vorangetrieben wird. Die Initiative hat bereits mehr als doppelt so viele Unterschriften gesammelt, wie ursprünglich geplant. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Finanzhilfe für das «Chez Donati» sowie Petitionen zu Verkehrssicherheit und öffentlicher Sicherheit. Neue Motionen zu Schulbeginn und Biodiversität runden die Debatten ab.

Vor zwei Wochen gab es Probleme bei der virtuellen Stimmabgabe rund ums Lohnmassnahmenpaket. Bei zwei Personen hat die Onlineabstimmung nicht funktioniert, weil bei einer digital teilnehmenden Person das Gesicht nicht zu erkennen war. Laut Statthalter Michael Hug (LDP) wurde die Sache überprüft, und es wurde beschlossen, dass in Zukunft ein grosser Bildschirm aufgestellt wird, um zu überprüfen, ob alle Webcams aktiviert sind.

Zudem wird 30 Minuten vor Abstimmungen eine Testabstimmung durchgeführt. Da die Stimme der virtuell abstimmenden Person als ungültig betrachtet wurde, steht es derzeit bei 48 Ja- zu 48 Nein-Stimmen. In solchen Fällen würde die Grossratspräsidentin den Stichentscheid fällen. Joël Thüring sprach sich gegen das aktuelle System aus und kündigte einen Vorstoss an, der dieses System wieder abschaffen soll.

Andere Politiker wie Nicola Göpfer wehren sich gegen eine erneute Abstimmung und sehen die Legitimität ihrer Stimmabgabe bedroht. In der heutigen Sitzung wird darüber abgestimmt, ob das Lohnmassnahmenpaket in der Sitzung vom 20. Mai erneut auf die Traktandenliste gesetzt wird. Dafür muss eine Zweidrittelmehrheit der Grossrätinnen und Grossräte zustimmen.

Mit 91 Ja- zu 1 Nein-Stimme wurde das Anliegen auf die Sitzung am 20. Mai verschoben und die Änderung der Tagesordnung angenommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ausbau des Netzwerks an öffentlichen Toiletten in Basel-Stadt. Der Regierungsrat will an zwölf Standorten neue WC-Anlagen errichten und beantragt dafür 5,9 Millionen Franken.

Zudem wird über die Zukunft des UBS-Komplexes am Aeschenplatz diskutiert. Bis 2030 sollen dort neue Wohn-, Dienstleistungs-, Gewerbe- und Freizeitflächen entstehen. Der Entwurf stammt von Architekturbüros aus Zürich und Frauenfeld, die sich gegen sechs Mitbewerber durchsetzen konnten. Die PdA Basel fordert zudem, dass das U-Abo für Baslerinnen und Basler künftig nur noch 365 Franken kosten soll.

Die Kleinpartei hat ihr Unterschriften-Sammelziel für eine entsprechende Volksinitiative um mehr als das Doppelte übertroffen. Die Debatten und Entscheidungen des Grossen Rates zeigen, dass Basel-Stadt in verschiedenen Bereichen voranschreiten will, sei es in der Stadtplanung, im öffentlichen Verkehr oder in der sozialen Sicherheit





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