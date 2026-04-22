Basler Grosse Rat pocht auf Durchsetzung von Arbeitsstandards bei Uber Eats

Der Basler Grosse Rat hat eine Motion zur Durchsetzung bundesgerichtlicher Vorgaben gegenüber Uber Eats ein zweites Mal an die Regierung überwiesen. Die Debatte dreht sich um die Frage, ob Uber Eats die Gesetze bezüglich Personalverleih und Sozialversicherungen umgeht.

Der Basler Grosse Rat hat sich erneut mit der Frage auseinandergesetzt, wie die Einhaltung von Arbeits- und Sozialversicherung sstandards durch Essenslieferdienste wie Uber Eats gewährleistet werden kann.

In einer am Mittwochabend gefällten Entscheidung wurde eine Motion von Brigitta Gerber (Basta) ein zweites Mal an die Regierung überwiesen, mit 56 zu 37 Stimmen bei einer Enthaltung. Diese erneute Überweisung signalisiert einen erheblichen politischen Druck auf die Regierung, aktiver zu werden und die bundesgerichtlichen Vorgaben konsequenter durchzusetzen. Die Debatte dreht sich um die Frage, ob Uber Eats und ähnliche Plattformen die geltenden Gesetze bezüglich Personalverleih und Sozialversicherungen umgehen oder ignorieren.

Gerber argumentierte, dass griffigere Massnahmen erforderlich seien und der Kanton Basel-Stadt kreative Lösungen finden müsse, um sicherzustellen, dass die Rechte der Kuriere geschützt werden. Sie betonte die Notwendigkeit, die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten und die soziale Verantwortung der Unternehmen zu stärken. Die Motion fordert den Kanton auf, aktiv zu verhindern, dass Lieferdienste die bestehenden Vorschriften missachten. Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung ist ein wegweisendes Urteil des Bundesgerichts vom März 2025, das ein früheres Urteil des Genfer Kantonsgerichts bestätigte.

Das Bundesgericht stellte fest, dass Uber Eats gegenüber Uber einen Personalverleih betreibt. Diese Einschätzung basiert darauf, dass die Kuriere durch die App bei ihrer Arbeit stark bestimmt werden, was die Voraussetzungen für einen Personalverleih erfüllt. Folglich benötigt der Kurierdienst eine entsprechende Bewilligung, um legal operieren zu können. Dieses Urteil hat weitreichende Konsequenzen für die gesamte Branche der Essenslieferdienste in der Schweiz und wirft grundlegende Fragen nach der Arbeitsrechtsklassifizierung von Gig-Workern auf.

Die Entscheidung des Bundesgerichts unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren rechtlichen Regelung, um die Rechte und Pflichten von Plattformen und ihren Mitarbeitern zu definieren. Die Debatte um Uber Eats ist somit ein Paradebeispiel für die Herausforderungen, die die Digitalisierung und die neue Arbeitswelt mit sich bringen. Die Regierung, vertreten durch Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP), sprach sich gegen die erneute Überweisung der Motion aus. Sutter argumentierte, dass die bestehenden Massnahmen bereits ausreichend seien, um die Einhaltung der Gesetze zu gewährleisten.

Er betonte, dass eine erneute Überweisung einer bereits erfüllten Motion keinen Mehrwert bringe. Zudem wies er darauf hin, dass die Bereiche Personalverleih und Sozialversicherungen primär Vollzugsangelegenheiten des Bundes seien und der Kanton Basel-Stadt keine eigenen gesetzgeberischen Kompetenzen in diesen Bereichen habe. Diese Argumentation stiess jedoch auf Widerstand im Grossen Rat, wo eine Mehrheit der Abgeordneten der Ansicht ist, dass der Kanton eine aktivere Rolle bei der Durchsetzung der bundesgerichtlichen Vorgaben spielen muss.

Die unterschiedlichen Positionen spiegeln die anhaltende Debatte über die Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen sowie die Frage, wie die Schweiz auf die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft reagieren soll. Die Entscheidung des Grossen Rats zeigt, dass der Kanton bereit ist, seinen Einfluss geltend zu machen, um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Die weitere Entwicklung dieser Thematik wird zeigen, ob die Regierung bereit ist, auf den politischen Druck einzugehen und zusätzliche Massnahmen zu ergreifen





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