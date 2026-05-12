Basler Goldschmiede-Nachwuchs triumphiert an Schweizer Meisterschaften

Charlotte Frisch und Ella Stingelin belegen Spitzenplätze an den nationalen Meisterschaften. Ihr Meister Beat Lehmann warnt vor sinkenden Lehrstellen und setzt auf innovative Verbundmodelle.

Im Herzen des Basler Spalenbergs, wo die morgendliche Stille nur gelegentlich von den Schritten eines Touristen unterbrochen wird, herrscht im Atelier von Beat Lehmann bereits geschäftiges Treiben.

In dieser Oase der Präzision wird das traditionelle Goldschmiedehandwerk nicht nur bewahrt, sondern mit Leidenschaft in die nächste Generation getragen. Aktuell stehen zwei junge Talente im Rampenlicht: Charlotte Frisch, 23 Jahre alt, und Ella Stingelin, 19 Jahre alt. Die beiden Lernenden haben bei den Schweizer Goldschmiede-Meisterschaften eine beachtliche Leistung erbracht und sich den zweiten sowie den dritten Rang in der anspruchsvollen technischen Prüfung gesichert. Für die jungen Frauen war der Wettbewerb eine enorme mentale Herausforderung.

Unter extremem Zeitdruck mussten sie anhand präziser technischer Zeichnungen einen filigranen Goldanhänger fertigen. Charlotte Frisch beschreibt diese Zeit als eine intensive Erfahrung, bei der es vor allem darauf ankam, die Ruhe zu bewahren und sich voll und ganz auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Sobald sie in die Arbeit eintauchte, verschwand die Nervosität und machte Platz für konzentrierte Handwerkskunst. Die Faszination für diesen Beruf liegt für die beiden angehenden Goldschmiedinnen vor allem im gesamten Entstehungsprozess eines Schmuckstücks.

Vom ersten Gespräch mit dem Kunden bis hin zum finalen Schliff begeistert sie die Idee, etwas Einzigartiges zu schaffen, das später einer anderen Person echte Freude bereiten soll. Dass sie sich nach der Fertigstellung von ihren Werken trennen müssen, wird dabei gelassen hingenommen, da die Freude am Erschaffen im Vordergrund steht. Ihr Ausbilder Beat Lehmann, der bereits seit fast fünf Jahrzehnten junge Menschen in diesem Metier unterrichtet, zeigt sich sichtlich stolz über die Erfolge seiner Schützlinge.

Dass gleich zwei Lernende aus Basel bei einem nationalen Wettbewerb mit rund 50 Teilnehmenden Spitzenplätze belegen, sieht er als ein starkes Signal für die hohe Qualität der handwerklichen Ausbildung in der Region. Für ihn ist es eine Bestätigung, dass Engagement und Präzision auch in einer digitalisierten Welt ihren festen Platz haben. Doch trotz dieser Erfolgsgeschichten sieht Beat Lehmann die Zukunft des Handwerks nicht völlig unbeschwert.

Es gibt eine paradoxe Entwicklung: Während das Interesse an einer Ausbildung zum Goldschmied nach wie vor groß ist – Lehmann erhält wöchentlich etwa zwei Anfragen für Lehrstellen –, sinkt die Zahl der tatsächlich verfügbaren Ausbildungsplätze kontinuierlich. Viele kleinere Ateliers scheuen heute den Aufwand einer vollständigen Ausbildung, sei es aus Zeitmangel oder aufgrund fehlender struktureller Voraussetzungen.

Diese Tendenz wird auch durch das kantonale Erziehungsdepartement bestätigt, welches berichtet, dass die Gruppengrößen im Bildungsgang Goldschmied EFZ an der Schule für Gestaltung Basel seit Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau verharren. Dies führt dazu, dass der Berufskundeunterricht oft in Mehrjahrgangsklassen stattfinden muss, was die Effizienz der Lehre beeinflussen kann. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzt Beat Lehmann auf innovative Lösungsansätze wie das sogenannte Lehrverbundsmodell.

In diesem System wird die Ausbildung einer lernenden Person durch mehrere Betriebe gemeinsam getragen, was die Kapazitäten der einzelnen Ateliers entlastet und gleichzeitig die Qualität der Ausbildung sichert. Ein Beispiel hierfür ist die Ausbildung von Ella Stingelin, die durch die Zusammenarbeit von Düby Zinstag, Anna Schmid und Beat Lehmann ermöglicht wird. Für die Lernende bedeutet dies einen enormen Gewinn an Perspektiven, da sie unterschiedliche Arbeitsweisen und Philosophien kennenlernt.

Diese Vielseitigkeit fördert die persönliche Entwicklung und bereitet sie optimal auf die Anforderungen des Marktes vor. In einer Zeit, in der der Goldpreis neue Rekorde erreicht und geopolitische Unsicherheiten die Nachfrage nach Edelmetallen antreiben, bleibt die lokale Handwerksszene dennoch unter Druck. Während globale Events wie die Baselworld die Aufmerksamkeit auf die Stadt lenken, spüren viele kleine Goldschmiede und Uhrenläden in der Innenstadt die harte Konkurrenz durch den Online-Handel und ausländische Anbieter.

Umso wichtiger ist es, dass junge Fachkräfte nicht nur Anerkennung für ihre Leistungen erhalten, sondern auch in tragfähige Ausbildungsstrukturen eingebettet sind. Nur wenn genügend Lehrstellen geschaffen werden und Modelle wie der Lehrverbund gefördert werden, kann das Goldschmiedehandwerk in Basel langfristig überleben und sich stetig weiterentwickeln. Die Erfolge von Charlotte Frisch und Ella Stingelin zeigen eindrücklich, welches Potenzial in der nächsten Generation steckt, sofern man ihnen den Raum gibt, ihr Können zu entfalten





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