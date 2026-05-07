Basler Gewerbeverband warnt vor massivem Markteinbruch durch Wohnschutzgesetzgebung

Der Basler Gewerbeverband präsentiert alarmierende Ergebnisse einer Umfrage unter seinen Mitgliedern, die auf einen massiven Markteinbruch in der Baubranche durch die verschärfte Wohnschutzgesetzgebung hinweisen. Die Umfrage, die im Frühjahr 2026 durchgeführt wurde, zeigt einen starken Umsatzrückgang und sinkende Mitarbeiterzahlen. Der Mieterverband widerspricht den Aussagen und verweist auf kantonale Statistiken. Die Auswirkungen der neuen Gesetzgebung sind schwer zu belegen, aber es gibt Anzeichen für einen Rückgang der Baugesuche für Sanierungen.

Der Basler Gewerbeverband präsentiert ein düsteres Bild der aktuellen Lage in der Baubranche . Laut einer Umfrage unter 50 Mitgliedern, die im Frühjahr 2026 durchgeführt wurde, berichten 31 Prozent der Befragten von einem starken Umsatzrückgang von über 20 Prozent im Jahr 2025.

Im Vergleich dazu gab im Jahr 2021, also vor der Einführung des verschärften Wohnschutzes, nur knapp sechs Prozent der Unternehmen einen derartigen Einbruch an. Zudem gaben 31 Prozent der Befragten an, dass die Zahl der Mitarbeitenden im Jahr 2025 leicht gesunken sei, während im Jahr 2021 nur acht Prozent diese Aussage machten. Der Gewerbeverband spricht von einem alarmierenden Stimmungsbild, betont jedoch, dass die Umfrage nicht repräsentativ ist.

Die Rücklaufquote lag bei lediglich 15 Prozent, was bedeutet, dass über 280 Unternehmen nicht auf die Anfrage reagierten. Die Fragen der Umfrage waren so formuliert, dass automatisch ein Zusammenhang zum Wohnschutz hergestellt wurde, was die Ergebnisse in Frage stellt. Der Basler Mieterverband widerspricht den Aussagen des Gewerbeverbands und verweist auf kantonale Statistiken, die zeigen, dass das Bauvolumen im Jahr 2022 zwar gesunken ist, aber die Jahre 2016 bis 2021 im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich hohe Werte verzeichneten.

Die neue Parteipräsidentin der FDP Basel-Stadt und Politikchefin des Gewerbeverbands, Tamara Hunziker, betont, dass es sich bei den Ergebnissen um ein Stimmungsbild handelt. Die Auswirkungen der neuen Wohnschutzgesetzgebung, die am 28. Mai 2022 in Kraft trat, sind schwer mit Zahlen zu belegen. Eine Statistik zur Anzahl Baugesuche für Sanierungen, Umbauten oder Renovationen zeigt jedoch, dass diese seit der zweiten Jahreshälfte 2022 für Projekte, die unter die Wohnschutzgesetzgebung fallen, deutlich gesunken sind.

Weniger stark ist das bei Projekten der Fall, die nicht vom Gesetz betroffen sind. Das Präsidialdepartement weist darauf hin, dass neben dem Wohnschutz auch andere Faktoren wie die Zinswende, die Bauteuerung und zunehmend komplexe Bauvorhaben und Bauvorschriften den Verlauf der Indikatoren beeinflussen können. In Basel-Stadt sind die Sanierungen von Liegenschaften stark zurückgegangen, was auf den strengen Wohnschutz zurückzuführen ist. Um die Klimaziele einzuhalten, wurden nun Lockerungen vorgenommen.

Seit Mai 2022 gilt in Basel-Stadt die Verordnung zum Wohnraumschutz, und das Statistische Amt hat die Daten ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen sowohl Nebenwirkungen als auch erwünschte Verbesserungen. Die gelockerte Wohnschutzverordnung erlaubt bei Sanierungen nun wieder höhere Preisaufschläge, was der Mieterverband kritisch sieht und gegen vier aktuelle Projekte im Gundeli und am Spalenberg Rekurs einlegen will





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