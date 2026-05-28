Basler Gerichte warnen vor KI-Flut: Mehr Aufwand statt Entlastung

Der Jahresbericht 2025 der Basler Gerichte zeigt, dass KI-Einsätze den Arbeitsaufwand erhöhen, statt zu entlasten. Richter müssen jede KI-Eingabe prüfen, auch bei kleinen Streitfällen, während die Zahl der Verfahren steigt. Forschende sehen dennoch Potenzial für faire Urteile.

Die Basler Gerichtsbarkeit sieht sich mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in den juristischen Alltag, und das nicht immer zum Vorteil der Justiz.

Der jüngste Jahresbericht der Basler Gerichte für das Jahr 2025 zeichnet ein deutliches Bild: Statt einer Entlastung führt der Einsatz von KI zu einem erhöhten Arbeitsaufwand, insbesondere bei der Prüfung von KI-generierten Eingaben. Richter müssen jede einzelne KI-Argumentation überprüfen, selbst in kleinen Streitfällen, was die Effizienz erheblich beeinträchtigt. Stephan Wullschleger, Präsident des Appellationsgerichts und des Gerichtsrats, betont, dass Parteien zwar frei in der Wahl ihrer Eingabeformen seien, aber die Verantwortung für den Inhalt tragen.

Gerade für juristische Laien wird die Nutzung von KI oft zur Kostenfalle. Viele verstehen nicht, was sie eigentlich einreichen, erklärt Müller, ein erfahrener Richter. Die KI bestärke die Parteien in ihren Ansichten und biete sogar Klagen an, die aussichtslos seien. Prozessuale Handlungen haben jedoch Konsequenzen und verursachen Kosten, die am Ende die Nutzer tragen müssen.

Trotz dieser Warnsignale sehen Forschende auch Chancen. Cordula Lötscher, Professorin für Privatrecht an der Universität Basel, erforscht den KI-Einsatz in der Justiz und ist überzeugt, dass KI durchaus ihren Platz haben kann. Sie argumentiert, dass KI potenziell perfekte Aktenkenntnis und Rechtskenntnisse habe, und sich idealerweise nicht von sachfremden Kriterien wie Sympathie leiten lasse.

Zudem könne KI völlig unabhängig urteilen, was Urteile fairer machen könnte. Die Statistik des Jahresberichts zeigt eine spürbare Zunahme der Belastung: Die Anzahl der Verurteilungen zu Freiheitsstrafen stieg von 206 auf 235 Fälle innerhalb eines Jahres. Das Strafgericht verzeichnete 327 Neueingänge im Jahr 2025, 33 mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen bestätigen den Trend, dass die Justiz trotz technologischer Fortschritte nicht entlastet wird.

Ein Richter berichtet, er erhalte inzwischen mehrseitige KI-generierte Antworten, wo eine einzige Zeile ausgereicht hätte. Dies generiere enorm ineffizienten Mehraufwand. Die Basler Gerichte mahnen daher zur Vorsicht: Der Einsatz von KI mag verlockend sein, doch ohne die notwendige menschliche Kontrolle kann er schnell kontraproduktiv wirken. Die Justiz muss sich anpassen, ohne die Grundsätze von Recht und Fairness zu vernachlässigen.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie die KI in Zukunft sinnvoll integriert werden kann, um sowohl die Qualität der Rechtsprechung zu verbessern als auch die Arbeitslast der Gerichte zu reduzieren





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