Basler Gemeinderat ratifiziert Lohnpaket für Staatsangestellte, vote cliffhanger

Das Parlament verabschiedete ein Lohnpaket für Staatsangestellte im Basler Rathaus, das im Sinne von Mitte-Rechts vor allem auf die Bedürfnisse der Polizei zugeschnitten ist. Das Resultat war denkbar knapp: am Ende der Abstimmung stand es 49 zu 49. Allerdings musste die Abstimmung am Ende des Tages erneut durchgeführt werden, weil es zu einer Ungereimtheit bei der elektronischen Stimmabgabe kam.

Foto: Michael Fritschi Kollektives Aufatmen bei den Bürgerlichen im Basler Rathaus: Am Mittwochvormittag verabschiedete das Parlament ein Lohnpaket für Staatsangestellte , das ganz im Sinne von Mitte-Rechts vor allem auf die Bedürfnisse der Polizei zugeschnitten ist.

Das Resultat war denkbar knapp: am Ende der Abstimmung stand es 49 zu 49. Damit kam Ratspräsidentin Gianna Hablützel-Bürki der Stichentscheid zu. Die SVP-Vertreterin verhalf der bürgerlichen Vorlage zum Durchbruch. Das Parlament kehrte damit seinen Entscheid vor knapp einem Monat, als sich die Ratslinke durchsetzte und ein umfassenderes Lohnpaket für einen Grossteil der Staatsangestellten durchsetzte.

Eigentlich wäre die Sache damit erledigt gewesen, doch wegen einer technischen Panne musste die Abstimmung vom 22. April annulliert und wiederholt werden. Grund war eine Ungereimtheit bei der elektronischen Stimmabgabe: bei einem digital abstimmenden Ratsmitglied war die Webcam ausgeschaltet, was gegen die Regeln verstösst





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