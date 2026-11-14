Basler Familie verliert Zuhause: Erdbeben in Panama zerstört Traum von Auswanderung

Das Erdbeben am 9. Oktober 2024 in Panama trifft eine Basler Familie hart. Manuel und Olivia müssen ihr Haus und die Ferienunterkunft neu aufbauen. Die finanziellen Lasten sind enorm.

Ein massives Erdbeben der Stärke 7,6 am 9. Oktober 2024 hat das Leben einer Familie aus Basel fundamental verändert. Manuel und Olivia, die seit sechs Jahren in dem panamaischen Küstenort Torio leben, erlebten den Moment der Zerstörung aus nächster Nähe. Während sie mit ihren Kindern Kiowa und Nayeli auf dem Weg in ihr Zuhause waren, begannen die Wände zu reißen und der Boden zu wellen, als wäre er flüssig geworden. Dies war der Startschuss für eine lange und kostspielige Phase des Wiederaufbaus und der Unsicherheit für die vierköpfige Familie.

Zerstörung des lang gehegten Lebenstraums

Die Familie hatte über sieben Jahre lang für den gemeinsamen Traum vom Auswandern gespart und dabei auf viele Konsumgüter verzichtet. Unter anderem gaben sie den Kauf eines eigenen Autos auf, um Kapital für diesen Schritt anzuhäufen. Manuel nutzte zusätzlich seine Freizeit, um in der Gastronomie zu arbeiten und als Aktmodell an der Schule für Gestaltung zu dienen. Auch das Überlassen eines Zimmers ihrer Wohnung in der Schweiz über Airbnb trug zur Finanzierung bei. Für rund 250.000 Franken erfüllte sich das Basler Paar schließlich seinen Wunsch, ein Haus und mehrere Gästehäuser, darunter die Ferienunterkunft Cabanas Hakuna Matata, in Panama zu errichten.

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Ungeklärte Versicherungsfragen und Bauprozess

Der Bau des Anwesens wurde von Basel und Deutschland aus organisiert, wobei Manuel und Olivia regelmäßig nach Panama reisten, um den Fortschritt zu überprüfen und weitere Planungsschritte vorzubereiten. Trotz des hohen finanziellen Engagements entschlossen sie sich dazu, während der Bauphase keine Gebäudeversicherung abzuschließen. Manuel gibt an, sich bei drei verschiedenen Versicherungsunternehmen um Absicherungen bemüht zu haben, wurde jedoch von allen abgewiesen. Er betrachtet dies heute als einen folgenschweren Fehler, da er das Thema nicht konsequenter verfolgt hat. Aktuell versucht er, mit den zuständigen panamaischen Behörden Klärung darüber zu erhalten, inwieweit staatliche Hilfsleistungen in Betracht gezogen werden können, erhielt jedoch bisher keine konkrete Zusage.

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Hohe Wiederaufbaukosten und Einkommensausfall

Die unmittelbaren Folgen des Erdbebens sind gravierend und betreffen sowohl die Substanz des Hauses als auch die wirtschaftliche Existenz der Familie. Fachexperten empfehlen den kompletten Abbau der Dachkonstruktion und die Sicherung der tragenden Stützen, bevor das Obergeschoss neu aufgebaut wird. Manuel schätzt die Kosten für diesen komplexen Wiederaufbau auf mindestens 35.000 US-Dollar, wobei die tatsächlichen Aufwendungen möglicherweise noch höher ausfallen. Diese Kosten belasten die Familie extrem, da sie ihre finanziellen Rücklagen bereits für die ersten Reparaturen an Sanitäranlagen, Wänden und Glasscheiben aufgebraucht haben. Parallel dazu leiden sie unter einem signifikanten Rückgang der Einnahmen, da zahlreiche Gäste ihre Buchungen in den Unterkünften abgesagt haben.

Gemeinschaftshilfe und Zukunftsaussichten

Um der finanziellen Überlastung zu begegnen, hat die Schwester des Hausbesitzers, Emily, eine Spendenaktion initiiert. In deren Rahmen wird betont, dass eine junge Familie ein solches Katastrophenereignis und die daraus resultierenden Wiederaufbaukosten nicht allein bewältigen könne. Die Unterkünfte, die Teil der grundlegenden Einkommensquelle der Familie sind, sollen schrittweise wieder vermietbar gemacht werden. Momentan beziehen Manuel, Olivia und ihre Kinder Unterkunft in einer der kleineren Ferienhütten des Komplexes. Obwohl das fließende Wasser wieder funktioniert, ist die wirtschaftliche Erholung des Unternehmens Cabanas Hakuna Matata noch längst nicht abgeschlossen.