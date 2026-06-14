Die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt hat einen freiwilligen direkten Steuerabzug vom Lohn gutgeheissen, sich für ein Bahn-Lobbying ausgesprochen, einen Gegenvorschlag zur Stadttauben-Regulierung angenommen und die Klybeckinsel-Initiative abgelehnt. Die Ergebnisse zeigen eine pragmatische Grundhaltung mit Fokus auf administrative Erleichterung und Infrastrukturprojekte.

Die Basel-Stadt -Bevölkerung hat am Sonntag über mehrere Vorlagen abgestimmt und dabei einen historischen Entscheid getroffen: Erstmals in der Schweiz wird für Arbeitnehmende im Kanton Basel-Stadt ein freiwilliger direkter Steuerabzug vom Lohn eingeführt.

Die Vorlage wurde mit 53,4 Prozent Ja-Stimmen angenommen, bei einer Stimmbeteiligung von rund 65 Prozent. Ziel ist, die Steuerverschuldung zu reduzieren. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können künftig zehn Prozent des Bruttolohns automatisch abziehen lassen, in den Gemeinden Riehen und Bettingen sind es fünf Prozent. Eine Pflicht besteht nur für Arbeitgeber mit mehr als 50 Mitarbeitenden, kleine Firmen handeln freiwillig.

Die Steuererklärung bleibt dennoch notwendig. Befürworter sehen darin eine moderne, vereinfachende Massnahme, die auch überregionale Aufmerksamkeit erregt hat; Gegner warnen vor administrativem Aufwand für Unternehmen. parallel sprach sich die Stimmbevölkerung mit 56,2 Prozent für die Freigabe von 3,6 Millionen Franken für das Lobbying beim Bund und für Stadtplanungsprojekte im Zusammenhang mit einer geplanten Bahn-Durchmesserlinie aus. Dieses Projekt wird als wichtiges Signal an den Kanton Bern gewertet.

Ebenfalls angenommen wurde ein Gegenvorschlag zur Regulierung der Stadttaubenpopulation: Der Kanton soll fünf betreute Taubenschläge einrichten, an Hotspots Greifvögel einsetzen oder fachgerechte Tötungen durchführen. Die ursprüngliche Initiative, die lediglich Taubenschläge und Eierattrappen ohne Tötungen forderte, wurde deutlich abgelehnt. Keine Mehrheit fand die Klybeckinsel-Initiative, die verlangte, das ehemalige Industriegebiet als Insel wiederherzustellen und aufzuforsten. Mit 61,8 Prozent Nein ist der Weg frei für die Arealentwicklung des Kantons, der Wohnungen und eine neue Grünanlage vorsieht.

Die Abstimmung zeigt ein differenziertes Bild: While die Lohnabzug-Vorlage als innovativ und bürgernah gilt, stoßen umwelt- und naturschutzorientierte Anliegen wie die Klybeckinsel auf deutlichen Widerstand. Gleichzeitig wird tierethischen Aspekten bei der Taubenregulierung Rechnung getragen, indem ein pragmatischer, wissenschaftlich fundierter Ansatz verfolgt wird. Die Resultate unterstreichen, dass in Basel-Stadt praktische Lösungen bevorzugt werden, die sowohl administrative Erleichterungen als auch städteplanerische Notwendigkeiten mit einem gewissen Grad an Tierwohl vereinbaren können.

Das klare Ja zum Lohnabzug könnte als Modell für andere Kantone dienen, sofern die Umsetzung die befürchteten bürokratischen Hürden vermeiden kann. Die Ablehnung der Klybeckinsel-Initiative signalisiert hingegen, dass grossflächige Naturschutzprojekte, die wirtschaftliche und städtebauliche Interessen konterkarieren, in der Region eher geringe Chancen haben. Insgesamt reflecting das Stimmvolk eine pragmatische Grundhaltung, die kurzfristige administrative Vereinfachung und mittelfristige Infrastrukturprojekte unterstützt, während langfristige, ökologisch ambitionierte Umgestaltungspläne als zu radikal erachtet werden





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