Baselland Transport AG: Fahrplanänderung für Waldenburgerbahn in Waldenburg ab 18. Mai

Die Baselland Transport AG (BLT) hat den Fahrplan der Waldburgerbahn in Waldenburg angepasst. Dabei wird eine Minute früher gefahren, um Zugverbindungen nach Basel effizienter zu machen. Die Anpassung erfolgte aufgrund von Rückmeldungen von Fahrgästen, Gemeinden und Politik, unter Beteiligung der Bau- und Umweltschutzdirektion. Die Anpassung beinhaltet eine Zeitplanänderung mit nur einem Zeitzuschritt von 30 Minuten.

Die Baselland Transport AG (BLT) hat den Fahrplan der Waldenburg erbahn in Waldenburg geändert. Es wird ab dem 18. Mai eine Minute früher gefahren, um verbesserte Zugverbindungen nach Basel zu gewährleisten.

Die Linie verkehrt damit eine Minute früher als bisher. Somit kann ein intensiverer Fahrplan mit nur einem Zeitzuschritt von 30 Minuten eingeführt werden. Diese Anpassung ist eine Reaktion auf kritische Rückmeldungen von Fahrgästen, Gemeinden und aus der Politik. Sie ist erfolgt in Zusammenarbeit mit der Bau- und Umweltschutzdirektion, nachdem eine Fahrplanänderung im Dezember 2025 und die Einführung der S33 und des Viertelstundentakts auf der Linie 19 bekannt gegeben wurde.

Dies habe zu zeitlichen Änderungen zwischen der Waldburgerbahn und den Schnellzügen geführt. Durch diese Anpassung werden die Zugverbindungen verbessert und bestehe eine höhere Pünktlichkeit





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