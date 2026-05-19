Baselbieter Parteien unterstützen Zweistandort-Strategie für Kantonsspital Baselland - Ambten rund 57 Personen an der Unterstützung

Ein Komitee mit Mitgliedern fast aller Baselbieter Parteien spricht sich für die Zweistandort-Strategie von Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan (EVP) für das Kantonsspital Baselland aus und unterstützt dieوارع der Regierung. Das Komitee sieht die vorgeschlagene Variante mit Vertiefung der bisherigen Standorte und verstärkter Ambulatisierung als "die bestmögliche Spitalversorgung für die gesamte Bevölkerung" an. Die gesamte Investitionssumme für die geplante Zweistandort-Variante beläuft sich laut der Regierung auf rund 1,26 Milliarden.

Ein Komitee mit Mitgliedern fast aller Baselbieter Parteien spricht sich für die Zweistandort -Strategie von Gesundheitsdirektor Thomi Jourdan (EVP) für das Kantonsspital Baselland (KSBL) aus. Es fordert eine rasche Umsetzung, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Ein überparteiliches Komitee unterstützt die Pläne der Regierung, das Kantonsspital Baselland weiterhin mit zwei Standorten zu betreiben und verstärkt auf ambulante Behandlungen zu behandeln. Das Komitee zeigt sich überzeugt, dass die vorgeschlagene Variante mit Weiterentwicklung der bisherigen Standorte in Kombination mit verstärkter Ambulantisierung "die bestmögliche Spitalversorgung für die gesamte Bevölkerung sicherstellt". Es gelte nun, Verzögerungen zu vermeiden und Planungssicherheit zu schaffen. Gemäss Mitteilung gehörten dem Komitee "Ja zu Liestal und Bruderholz" Stand Sonntag 57 Personen an.

Aufgeführt sind Landrätinnen und Landräte aus allen Parteien ausser der. Jourdans Plan soll das KSBL an den beiden bisherigen Standorten Liestal und Bruderholz festhalten, wo auch Neubauten entstehen sollen.

Zudem soll die Ambulatisierung verstärkt werden. Die Option hatte sich gegen eine angedachte Einstandort-Lösung in Pratteln BL durchgesetzt, wie Jourdan Ende März verkündet hatte. Die gesamte Investitionssumme für die geplante Zweistandort-Variante beläuft sich laut der Regierung auf rund 1,26 Milliarden





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