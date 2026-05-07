Baselbiet beschliesst OECD-Mindestbesteuerung für Grossunternehmen

Der Baselbieter Landrat hat der globalen Mindeststeuer zugestimmt, was zu jährlichen Mehreinnahmen von bis zu 20 Millionen Franken führt, wobei die Verteilung an die Gemeinden politisch umstritten bleibt.

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft hat in einer wegweisenden Entscheidung die Einführung der sogenannten OECD-Mindestbesteuerung mit einer grossen Mehrheit gutgeheissen. In der zweiten Lesung des Gesetzgebungsverfahrens zeigte sich ein deutliches Bild der politischen Unterstützung, wobei die Abstimmungsergebnisse die Tragfähigkeit des Vorhabens unterstreichen.

Mit 71 Ja-Stimmen gegenüber 12 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde die Gesetzesänderung verabschiedet, womit das Projekt nun dem fakultativen Referendum untersteht. Die abschliessende Schlussabstimmung verlief ähnlich eindeutig, hier stimmten 72 Mitglieder des Landrats für die Vorlage, während 10 dagegen votierten und eine Person sich enthielt. Trotz des überaus positiven Ergebnisses gab es innerhalb des Parlaments kritische Stimmen, insbesondere aus den Reihen der Sozialdemokratischen Partei (SP), die eine grundlegende Fehlentscheidung in der Ausgestaltung der Gewinnverteilung sah.

Im Zentrum der Kritik der SP stand die Frage, wie die durch die neue Steuerregelung generierten Mehreinnahmen verteilt werden sollen. Ronja Jansen von der SP kritisierte scharf, dass die alleinige Berücksichtigung der Standortgemeinden ein erheblicher Fehler sei. Während ein Teil der Partei die grundsätzliche Stossrichtung der Mindestbesteuerung begrüsst, war man mit der konkreten Umsetzung unzufrieden.

Ursprünglich sah ein Entwurf vor, die zusätzlichen Gelder proportional zur Einwohnerzahl auf alle Gemeinden im Kanton zu verteilen, um eine gerechte Teilhabe an den finanziellen Gewinnen zu gewährleisten. Diese Empfehlung der vorberatenden Finanzkommission wurde jedoch von einer Mitte-Rechts-Mehrheit im Landrat verworfen. Auf Antrag der FDP wurde stattdessen entschieden, dass die Gelder ausschliesslich den wenigen Gemeinden zukommen sollen, in denen die grossen, betroffenen Unternehmen tatsächlich ihren Sitz haben.

Damit wurde die ursprüngliche Regierungsvorlage in diesem spezifischen Punkt abgeändert und die Privilegierung der Standortgemeinden zementiert. Um die Tragweite dieser Entscheidung zu verstehen, muss man den globalen Kontext betrachten. Die Schweiz ist Teil einer internationalen Allianz von insgesamt 140 Ländern, die gemeinsam darauf hinarbeiten, die steuerliche Erosion und Gewinnverschiebung zu bekämpfen.

Ziel der OECD-Abmachung ist es, sicherzustellen, dass international tätige Unternehmen, die einen Jahresumsatz von über 750 Millionen Euro erzielen, weltweit mit einem effektiven Steuersatz von mindestens 15 Prozent besteuert werden. Dies soll den sogenannten Steuerwettlauf nach unten beenden, bei dem Nationen ihre Steuersätze immer weiter senkten, um attraktiver für Grosskonzerne zu wirken. Wenn ein betroffenes Unternehmen im Kanton Basel-Landschaft mit einem Satz von weniger als 15 Prozent besteuert wird, greift nun ein Ausgleichsmechanismus.

In diesem Fall wird der Bund die Differenz als Steuer einziehen, um die globale Mindestquote zu erfüllen. Die Verteilung dieser Gelder erfolgt nach einem präzisen Schlüssel: Drei Viertel der vom Bund eingezogenen Differenzsteuer werden an die Kantone zurückerstattet. Von diesem Kantonsanteil soll wiederum ein Drittel an die Gemeinden fliessen. Durch die im Landrat beschlossene Änderung profitieren nun jedoch nur noch jene Gemeinden, die als Standort für diese global agierenden Firmen dienen.

Die finanziellen Auswirkungen für den Kanton Basel-Landschaft sind beträchtlich. Gemäss den aktuellen Schätzungen der Regierung wird der Kanton künftig jährlich mit zusätzlichen Einnahmen in einer Höhe von etwa fünf bis 20 Millionen Franken rechnen können. Für die betroffenen Gemeinden wird dieser Betrag auf jährlich 2,5 bis 10 Millionen Franken geschätzt.

Diese zusätzlichen Mittel bieten dem Kanton und den ausgewählten Gemeinden neue finanzielle Spielräume für Investitionen in die Infrastruktur oder zur Entlastung der lokalen Haushalte, auch wenn die politische Debatte über die Gerechtigkeit der Verteilung zwischen den Gemeinden weiterhin anhalten dürfte





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