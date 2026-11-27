Nach einem weiteren Lockversuch auf ein Mädchen in Basel-Wettstein fordert die Polizei Interpellationen. Vier Vorfälle in Kleinbasel zeigen ein Muster.

Am Donnerstagabend wurde im Basler Stadtteil Wettsteinquartier ein neuer, kritischer Vorfall bekannt, bei dem eine unbekannte Person ein Mädchen auf höchst verdächtige Art und Weise angesprochen hat. Die Staatsanwaltschaft Basel hat diese Information am Freitag offiziell gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt. Es handelt sich dabei laut den vorliegenden Informationen erneut um eine Situation, in der ein Mann versucht haben soll, ein minderjähriges Kind in sein Fahrzeug zu locken.

Polizeiliche Bestätigung und Ermittlungsstatus

Kriminalkommissar Martin Schütz erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden aktuell eine signifikante Häufung dieser Art von Meldungen feststellen. Es ist derzeit noch nicht abschließend geklärt, ob bei den einzelnen Vorfällen um isolierte Einzelfälle oder um einen zusammenhängenden Tathergang handelt. Diese Frage ist gegenwärtig Gegenstand intensiver polizeilicher Ermittlungen. Die Behörden nehmen diese Vorfälle außerordentlich ernst und beziehen daher auch informelle Meldungen an die Polizei direkt in ihre aktuelle Lagebeurteilung ein, um das Risiko frühzeitig einzuschätzen.

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Detaillierter Hergang und schulische Reaktionen

Die spezifischen Umstände des jüngsten Vorfalls wurden durch die Schulleitung der Primarschule Vogelsang am Donnerstag an die Eltern der Schülerinnen und Schüler kommuniziert. Gemäß den Schilderungen der betroffenen Mutter soll ein Mann in der Peter-Rot-Straße versucht haben, seine Tochter in ein Auto zu ziehen. Die Schulleitung hat angekündigt, diesen ernsten Vorfall am darauffolgenden Freitag explizit mit den Kindern in den betroffenen Klassen zu besprechen, um die Sicherheitsmaßnahmen und das Verhalten im Ernstfall zu thematisieren. Die Polizei hat bereits einen Brief von weiteren Familien aus der Nachbarschaft erhalten, der von mehreren Unterzeichnern stammt und an verschiedene Grossratsmitglieder adressiert ist.

Historische Einordnung der Vorfälle in Kleinbasel

Der jüngste Vorfall im Wettsteinquartier markiert den vierten gemeldeten Fall dieser Art im oberen Kleinbasel im laufenden Jahr. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vorjahren, wo die Kantonspolizei zwischen rund einem Dutzend und knapp über zwanzig gemeldeten Fällen verzeichnete. Diese Statistik umfasst direkt von Eltern gemeldete Fälle sowie jene, die von Schulen an die Behörden weitergeleitet wurden. Dabei mündet jedoch nicht jede Meldung automatisch in eine offizielle Anzeige, da die reine Definition des Tatbestands hier eine komplexe rechtliche Einordnung erfordert.

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Vergleichbare Vorfälle und statistische Hürden

Rückblickend gab es bereits im Mai eine ähnliche Situation an der Riehenstraße, bei der ein Unbekannter ein achtjähriges Mädchen ansprach. Nachdem dieser Versuch fehlschlug, versuchte er am Wettsteinplatz, ein siebenjähriges Mädchen in ein Auto zu ziehen, wurde jedoch durch zwei eingreifende Passanten daran gehindert. Mitte November versuchte ein maskierter Mann beim Claragraben, ein neunjähriges Mädchen in sein Fahrzeug zu locken; das Kind konnte jedoch fliehen und die Attacke abwehren.

Politische Forderungen und rechtliche Einordnung

Ein zentrales Problem bei der Erfassung dieser Vorfälle in der offiziellen Kriminalstatistik besteht darin, dass das bloße Ansprechen von Kindern keinen unmittelbaren Straftatbestand darstellt. Kriminalkommissar Martin Schütz erläuterte, dass erst der Kontext und die mutmassliche Absicht der ansprechenden Person darüber entscheiden, ob eine Straftat vorliegt. Aufgrund der fortlaufenden Ermittlungen und ermittlungstaktischer Gründe konnte sich die Staatsanwaltschaft nicht detaillierter zum aktuellen Verfahrensstand äußern. Dennoch haben Familien aus der Nachbarschaft ihre Forderung nach politischen Maßnahmen erhoben, indem sie die Grossratsmitglieder aufforderten, eine Interpellation einzureichen und nach konkreten Sicherheitsmassnahmen zu fragen, um die prekäre Situation in der Region einzudämmen.