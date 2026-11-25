Bei einer nicht genehmigten Demonstration in Basel wurden Fassaden besprüht und der Tramverkehr behindert. Die Polizei nahm fünf Personen fest und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Am Mittwochabend ist es in der Innenstadt von Basel zu erheblichen Zwischenkommen gekommen, die sich aus einer ursprünglich friedlichen Kundgebung entwickelten. Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigte am darauffolgenden Tag, dass während einer unbewilligten Demonstration Sachbeschädigung en vorgenommen und der öffentliche Verkehr behindert wurden. Im Zuge dieser Vorfälle gingen die Behörden gegen fünf Personen vor und nahmen diese zur Festnahme.

Verlauf der Eskalation und Tatbeschreibung

Die Situation begann um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Basel, wo eine bewilligte Kundgebung zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen stattfand. Diese Versammlung zog zwischen 200 und 300 Teilnehmer an. Gegen 19 Uhr entwickelte sich der Verlauf jedoch radikal: Aus der genehmigten Versammlung formierte sich ein nicht genehmigter Marsch, der durch die Innenstadt zog und dabei deutlich gegen die geltenden Regeln verstoßen hat.

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Während dieses Marsches setzten Teilnehmer laut Angaben der Polizei gewaltsame Mittel ein, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie sprühten zahlreiche Fassaden von Gebäuden ein und beschädigten Schaufenster im Geschäftsbezirk. Zusätzlich beklebten sie die betroffenen Flächen mit Plakaten, was nicht nur ästhetische Schäden an der Bausubstanz verursachte, sondern auch die Infrastruktur der Stadt erheblich beeinträchtigte. Die Handlungen gehen weit über den Rahmen einer Demonstration hinaus und stellen eine klare Straftat dar.

Einschneidende Maßnahmen und Festnahmen

Zusätzlich zu den Sprayattacken zündeten einige der Beteiligten pyrotechnische Gegenstände auf den Straßen. Dies führte nicht nur zu einer erhöhten Gefahrensituation für Anwohner und Passanten, sondern behinderte auch den regulären Tramverkehr erheblich. Die Behinderung des öffentlichen Nahverkehrs ist ein weiterer Aspekt, der die Schwere der Vorfälle unterstreicht und die Notwendigkeit der polizeilichen Intervention rechtfertigt.

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Die Polizei reagierte mit der Festnahme von fünf Personen, die vor Ort identifiziert wurden. Diese fünf Individuen stehen im unmittelbaren Verdacht, direkt an den vorgenommenen Sachbeschädigungen beteiligt gewesen zu sein. Die genauen Umstände der Festnahmen werden nun im Rahmen der Ermittlungen überprüft, wobei die Beamten die Tatbeteiligten an den Ort der Taten zurückbegleiteten, um Beweise zu sichern.

Wiederaufräumung und rechtliche Aufarbeitung

Die baulichen Folgeschäden, die durch die Sprayattacken und die Plakate entstanden sind, müssen von der Stadt Basel umgehend beseitigt werden. Das Spray-Ex-Team des Tiefbauamts von Basel übernahm diese Aufgabe und räumte die Schmierereien sowie die angebrachten Plakate nach Ende der Demonstration, die gegen 20:35 Uhr beendet war, fachgerecht aus. Dieser Aufwand ist erforderlich, um das Stadtbild schnellstmöglich in seinen Ursprungszustand zurückzuversetzen.

Die rechtlichen Konsequenzen für die Tatverdächtigen stehen noch aus, sind aber bereits absehbar. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat angekündigt, die mutmaßlichen Delikte, darunter Sachbeschädigung und Behinderung des öffentlichen Verkehrs, nach einer gründlichen Sichtung des vorliegenden Beweismaterials bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Dieser Schritt ist standardisiert und dient der sicherheitsrechtlichen Klärung. Die Staatsanwaltschaft wird nun prüfen, ob genügend Beweise für eine Anklage vorliegen.

Dieser Vorfall zeigt die Spannungen auf, die entstehen können, wenn sich Teil einer Versammlung von den ursprünglichen, friedlichen Zielen lossagt. Der Umstand, dass die Ausgangssituation eine bewilligte Kundgebung gegen Gewalt war, hebt die Tragik der Eskalation weiter hervor. Statt Frieden zu fördern, führte der ungenehmigte Marsch zu Zerstörung und Ordnungswidrigkeiten, die nun vor Gericht verhandelt werden müssen. Die Behörden betonen die Notwendigkeit der Rechtmäßigkeit bei Protesten.