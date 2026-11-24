Der Regierungsrat Basel-Stadt setzt Motion von Fleur Weibel um: Befristete Verträge enden nicht vor Schluss des bezahlten Mutterschaftsurlaubs, beginnend am 1. Dezember.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat einen wesentlichen Schritt zur Verbesserung des Arbeitsschutzes für werdende Mütter unternommen. Mit Wirkung zum 1. Dezember dieses Jahres wird die Regelung zum Mutterschaftsurlaub bei befristeten Arbeitsverhältnissen angepasst. Diese Maßnahme setzt eine entsprechende Motion um, die ursprünglich von der Politikerin Fleur Weibel und weiteren Abgeordneten eingebracht wurde. Ziel ist es, Lücken im sozialen Absicherungsnetz zu schließen, die insbesondere Frauen in temporären Beschäftigungsverhältnissen benachteiligten.

Rechtliche Anpassung der Mutterschaftsurlaub-Regelung

Die neue Verordnung über den Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub für die kantonale Verwaltung trat nun in Kraft. Sie regelt explizit, dass sich befristete Arbeitsverhältnisse, die während des bezahlten Mutterschaftsurlaubs enden, bis zum vollständigen Abschluss dieses Urlaubs verlängern. Zuvor bestand das Problem, dass Arbeitnehmerinnen nach dem offiziellen Ende ihres Anstellungsvertrags nur noch geringere Versicherungsleistungen erhielten. Der vollumfängliche Lohnausfall während des bezahlten Urlaubs wurde dadurch nicht mehr gewährleistet. Diese strukturelle Schwäche sollte durch die aktuelle legislatorische Änderung behoben werden.

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Historischer Kontext und Vorbildfunktion Zürich

Bereits vor knapp vier Jahren hatte die Stadt Zürich in ähnlicher Weise reagiert. Der Stadtrat von Zürich beschloss damals eine vergleichbare Regelungsänderung, die sicherstellte, dass der bezahlte Mutterschaftsurlaub bei Kündigung des Vertrags nicht vorzeitig endet. In Basel-Stadt war die Dringlichkeit dieses Themas besonders hoch geworden, nachdem sich die prekäre Situation von Assistenzärztinnen zeigte. Diese Frauen sind während ihrer spezialisierten Ausbildung oft gezwungen, mehrere befristete Anstellungsverhältnisse nacheinander einzugehen, was die Unsicherheit bezüglich des Mutterschaftsschutzes erhöhte.

Praxis im Universitätsspital Basel und offene Fragen

Im operativen Geschäft des Universitätsspitals Basel (USP) wurde die Verlängerung des Vertrags bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs in der Praxis bereits lange gehandhabt. Allerdings fehlte es an einer verbindlichen gesetzlichen Verankerung in den Generellen Arbeitsbedingungen (GAV) der öffentlich-rechtlichen Spitäler. Dies führte dazu, dass die Umsetzung nicht in allen Bereichen oder bei allen öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern garantiert war. Fleur Weibel wies darauf hin, dass eine rein administrative Praxis ohne gesetzliche Grundlage keine flächendeckende Rechtssicherheit bietet. Die neue Verordnung zielt nun darauf ab, diese Inhomogenität im Gesundheitswesen des Kantons zu beseitigen.

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Umsetzung der Motion und weitere öffentlich-rechtliche Betriebe

Die von Fleur Weibel initiierte Motion enthielt mehrere klare Forderungen an die Exekutive des Kantons Basel-Stadt. Zunächst sollte innerhalb eines Jahres die Anpassung des Mutterschaftsurlaubs bei befristeten Verträgen vorgenommen werden, was nun mit der neuen Verordnung erfolgt ist. Darüber hinaus wurde der Regierungsrat beauftragt, auf weitere öffentlich-rechtliche Betriebe einzuwirken. Diese sollen angehalten werden, ebenfalls dafür zu sorgen, dass allfällige befristete Arbeitsverhältnisse sich bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs verlängern. Dies soll verhindern, dass andere Abteilungen oder verwandte Institutionen von den verbesserten Standards ausgeschlossen bleiben. Die Politik einigte sich dabei über das gesamte Spektrum von links bis bürgerlich auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme.

Auswirkungen auf Arbeitssuche und Arbeitsverbot

Zusätzlich zur finanziellen Absicherung adressiert die Regelung auch die praktische Herausforderung der Stellensuche während der Schwangerschaft. Durch die garantierte Vertragsverlängerung bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs erhalten Arbeitnehmerinnen einen stabileren Rahmen. Gleichzeitig bleibt das strenge Verbot der Arbeitstätigkeit in den ersten acht Wochen nach der Geburt bestehen. Diese Kombination aus finanzieller Sicherheit und Schutz vor vorzeitiger Wiederaufnahme der Arbeitstägigkeit stellt eine signifikante Verbesserung des gesetzlichen Schutzniveaus dar. Die Anpassung ist ein direkter Erfolg der parlamentarischen Initiative und zeigt, dass der Kanton Basel-Stadt seine Sozialstandards kontinuierlich überprüft und aktualisiert.