Basel-Stadt plant 70.000 zusätzliche Parkraumbewillungsstunden

Basel-Stadt soll die Kontrolle von Parkplätzen erhöhen. Eine Motion fordert 70.000 zusätzliche Arbeitsstunden, um Wildparkieren zu reduzieren und Verkehrssicherheit zu verbessern.

Am 14. Juni wurde im Grossen Rat von Basel-Stadt die Motion der SP und GLP mit 61 zu 31 Stimmen in die Regierung in die Wege geleitet. Die Bewegung fordert, die Kontrolle von Parkplätzen auf 70.000 Stunden pro Jahr zu erhöhen, um das Wildparkieren zu reduzieren.

Motivation des Vorstoßes

Brigitte Kühne der GLP und Leoni Bolz der SP wiesen darauf hin, dass Wildparkieren in vielen Quartieren zu gefährlichen Situationen führt und häufig ohne Konsequenzen bleibt. Sie forderten, mehr Arbeitsstunden zu investieren, um die Schädigung von Räumen und die unnötige Belastung der Bürger zu mindern.

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Der aktuelle Stand der Kontrolle

Derzeit liegen die Kontrollarbeitsstunden in Basel-Stadt bei rund 25.000 pro Jahr, was weit unter dem Richtwert des Verbands der Straßen- und Verkehrsfachleute liegt. Nach der Motionsbeschreibung beträgt der notwendige Arbeitsaufwand für öffentliche Parkplätze 100.000 Stunden; 70.000 Stunden sollen als erreichbares Ziel definiert werden.

Reaktionen der Oppositionsparteien

Parteinamer der bürgerlichen Seite äußerten sich kritisch und bezeichneten das Vorgehen der beiden Motionärinnen als "Autohass" und "Spatzen auf Kanonen schießen". Die SP- und GLP-Darsteller verteidigten ihren Vorschlag als notwendige Maßnahme, um die Verkehrssicherheit in stark betroffenen Vierteln zu erhöhen.

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Voraussichtliche Umsetzung und digitale Lösungen

Um die Strafverfolgung zu entlasten, soll der Kanton die Nutzung digitaler Technologien ausbauen, wie es in anderen Städten bereits erprobt wurde. Damit droht nicht nur ein Anstieg der Kontrolle, sondern auch effizientere Einsatzmöglichkeiten für die Polizei und räumliche Überwachung von Parkplätzen.

Erwartete Folgen für die Bürger

Durch die Intensivierung der Parkraumbewillungsarbeit wird die Anzahl der Wildparkplätze voraussichtlich schrumpfen, und die Verkehrssicherheit in den betroffenen Vierteln soll steigen. Gleichzeitig erhöhen die zusätzlichen 70.000 Stunden die Kosten für die Stadtverwaltung; der finanzielle Ausgleich muss noch geklärt werden.

Nächster Schritt

Die Regierung hat angekündigt, die Motion im November zu sortieren. Es wird erwartet, dass darauf folgende Besprechungen und Budgetentscheidungen die konkreten Zeitpläne für die Arbeitsstunden unterbreiten und das technische Konzept für die Digitalisierung der Parkraumbewillung festlegen.