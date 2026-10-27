Das Appellationsgericht Basel-Stadt bestätigt die Anklage eines 27‑jährigen Mannes, schärft die Strafe von ursprünglich 19,5 Jahren auf lebenslänglich und legt die Gründe für die Verschärfung ausführlich dar. Der Fall umfasst ein brutal gemordetes Opfer im August 2021 sowie eine vorherige lebensbedrohliche Verletzung in Zürich. Das Gericht hebt die besonders schwere Menschenverachtung des Täters hervor und betont die Notwendigkeit einer dauerhaften Haftanstalt in view der Gefährlichkeit.

Das Appellationsgericht Basel ‑Stadt hat am Dienstag das Urteil zu einem Mord fall in seiner endgültigen Form bestätigt und zugleich die Freiheitsstrafe des Beschuldigten von 19,5 Jahren auf lebenslänglich erhöht.

Die Entscheidung wird im Rahmen einer erneuten Bewilligung des Strafgerichts getroffen, wobei die Fünferkammer die Schuld des 27‑jährigen Mannes zunächst für die Verurteilung sowohl des Mordes als auch des versuchten Mordes festgestellt hat. Dabei spielten verschiedene Faktoren eine wesentliche Rolle, insbesondere die eingeschränkte Steuerungsfähigkeit des Angeklagten, die dem Gericht jedoch nicht den vollen Abzug gewährt hat, den es zunächst eingeräumt hatte.

Also read Mindestlohn in Basel-Stadt steigt um 30 Rappen pro Stunde

Verschärfung des Strafmaßes im Basler Mordfall

Diese Änderung führte zu der Verschärfung des Strafmaßes, die das Gericht als nötig erachtete, um das Vorurteil eines besonders schweren Gräueltums zu unterstreichen. Der Mord ereignete sich im August 2021 im Lysbüchel‑Areal in Basel. Der Beschuldigte, der zum Zeitpunkt der Tat 27 Jahre alt war, beging einen brutal ausgeführten Körperkauf, indem er seine Opfer offenbar aus reinem Willen und ohne nachvollziehbaren Grund tödlich verletzte. Vor diesem Anschlag hatte der Täter einen weiteren Mann in Zürich lebensbedrohlich mit einem Messer angegriffen.

Die Gerichtspräsidentin Patrizia Schmid wies jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Schwere des Verbrechens und die gravierende Persönlichkeitsverletzung die unabhängige Forderung der Staatsanwaltschaft nach lebenslanger Haft haben lassen. In ihrem Aussprache erörterte Schmid auch die psychologische Betreuung des Täters. Die Gerichtsentschließung beinhaltet mehrere Abschlusshandlungen: Es besteht die Perspektive einer "bedingten Entlassung" erst nach 15 Jahren Haft, aber der Beschuldigte soll zunächst in einer stationären Therapie bleiben, anstatt in eine vollzugsbegleitende Maßnahme überzugehen.

Advertisement

Das Gericht betonte zudem, dass eine Verwahrung in Betracht gezogen sei, aber letztlich für langfristig sinnvoller hielt, eine Therapiebekanntgabe, um eine langfristige und nachhaltige Therapie anstelle einer reinen volle Gefängnisstrafe zu gewährleisten. Im Rahmen der Gerichtsbeschreibung behandelte die Fünferkammer auch die Stellung der Staatsanwaltschaft und der drei Anträge des Angeklagten bezüglich eines weiteren Zeugen, der verfassungsrechtlich ordnungsgemäß rechtlich einzutragen sei. Eine Neuaufklärung wurde mit einer neu Anfertigung eines Gutachtens bezüglich des Steroidkonsums plausibel abgelehnt.

Analyse psychologischer Risikofaktoren des Täters

Schließlich zeigte das Gericht seine genaue Analyse der psychologischen Verhaltensmuster und der durch den Konsum von Alkohol und Steroiden erheblichen Gefährdungsfaktoren: Nach Beobachtung des Angeklagten eskalierte sein Handlungsnis in seinem bestimmten Opfer, als dazu ethische Maßnahmen nicht ausreichend in Kraft gesetzt wurden. Damit unverändert in das Urteil aufgenommen seitens des Appellationsgerichts niederellen…