Die Frage, wie man mehr Menschen zur politischen Teilhabe bekommt, stellt sich für das ganze Land. Regierung und Parlament geraten immer stärker in einen Blindflug. Demokratieaktivisten schlagen in Basel-Stadt für mehr Partizipation eine neue Institution vor, einen 'Bevölkerungsrat'.

Basel-Stadt ist Vorreiter eines Trends: Die gesamte Schweiz wächst nur noch durch Zuwanderung . Die Frage, wie man mehr Menschen zur politischen Teilhabe bekommt, stellt sich daher für das ganze Land.

Die Stimm- und Wahlberechtigten in Basel-Stadt sind in der Minderheit. Von den insgesamt 211'000 Menschen in Basel-Stadt dürfen 50,3 Prozent nicht an die Urne, weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben, unter 18 Jahre alt sind, eine Beistandschaft haben oder Wochenaufenthalter sind. Regierung und Parlament geraten immer stärker in einen Blindflug. Demokratieaktivisten schlagen in Basel-Stadt für mehr Partizipation eine neue Institution vor, einen 'Bevölkerungsrat'.

Laut Projektleiterin Claire Schärer soll dieser möglichst repräsentativ zusammengesetzt sein. Das soll ein zweistufiges Verfahren per Los ermöglichen. Auch Minderjährige und Menschen ohne Schweizer Pass könnten teilnehmen. Demokratie bedeutet ja: Eine Stimme, eine Person.

Das haben wir in der Realität nicht. Die Initianten wünschen sich, dass andere dem Basler Beispiel später folgen. In Basel-Stadt war das Stimmrechtsalter 16 zuletzt 2009 abgelehnt worden, doch letzten Herbst hat die Kantonsregierung einen neuen Vorschlag dazu präsentiert. Konkret brächte das rund 3000 Stimmberechtigte mehr.

Auf Gemeindeebene war dieses Anliegen in Riehen BS 2024 jedoch deutlich abgelehnt worden, trotz Unterstützung des Einwohnerrates. Ein anderer Ansatz ist das kantonale Stimmrecht für Ausländer, das bisher nur die Kantone Jura und Neuenburg kennen. Anläufe dazu scheiterten aber in mehreren Kantonen, auch schon in Basel-Stadt sowie Ende 2025 in den Kantonen Waadt und Appenzell Ausserrhoden. Das kommunale Stimmrecht ist für ansässige Ausländerinnen in der Deutschschweiz rar, in der Romandie verbreiteter.

Immer wieder diskutiert werden auch erleichterte Einbürgerungen. Basel-Stadt hat die Gebühren unlängst stark gesenkt, mit der Hoffnung auf eine markante Zunahme der Stimmberechtigten. Eine tiefe Stimmbeteiligung sei kein Argument gegen erweiterte Stimmrechte, mahnt Gschwind: Es ist ein grosser Unterschied, ob man nicht abstimmen darf oder nicht abstimmen will. Keine Premiere Das faktische Diktat der Minderheit ist übrigens nicht neu: Erst mit dem Frauenstimmrecht durften Mehrheiten der Wohnbevölkerung an die Urne.

Vor der Einführung des Frauenstimmrechts hatte immer eine Minderheit über die Mehrheit bestimmt, sagt Gschwind





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