Basel-Stadt: Homeschooling nur in Ausnahmefällen erlaubt

Der Kanton Basel-Stadt stellt den Privatunterricht streng unter Kontrolle. Nur bei gesundheitlichen Einschränkungen gibt es Bewilligungen, während Eltern hohe Bussen riskieren.

Das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat die Regeln für den Privatunterricht an Schulen verschärft und erklärt, dass eine Genehmigung für Homeschooling lediglich in absoluten Ausnahmefällen gewährt wird. Aktuell unterrichtet kein einziges Kind im Kanton legal auf Basis einer solchen Bewilligung zu Hause, wie offizielle Angaben belegen. Die Behörde hält strikt an der gesetzlichen Schulpflicht fest und toleriert keine eigenmächtigen Entscheidungen der Eltern.

Restriktive Genehmigungspraxis

In den vergangenen Jahren hat das Basler Erziehungsdepartement (ED) nur zweimal eine Erlaubnis für den Unterricht zu Hause erteilt. Diese seltenen Fälle betrafen Kinder, deren gesundheitliche Einschränkungen einen Schulbesuch physisch unmöglich machten. Für das laufende Schuljahr 2026/2027 wurden vier Anträge gestellt, von denen alle vom Departement abgelehnt wurden. Als zwingende Voraussetzung für eine Bewilligung gilt, dass nachweislich besondere Gründe vorliegen, welche den Besuch einer staatlichen oder privaten Schule ausschließen.

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Eltern ignorieren Vorschriften

Trotz der klaren Haltung der Behörden lassen sich einige Familien nicht davon abhalten, ihre Kinder weiterhin ohne Zustimmung zu Hause zu unterrichten. Recherchen zeigen, dass diese Eltern bewusst hohe Bußgelder in Kauf nehmen, um ihren Wunsch durchzusetzen. Das Schulgesetz sieht Ordnungsbussen von bis zu 1000 Franken pro Elternteil und Schuljahr vor. Im aktuellen Jahr erhalten elf schulpflichtige Kinder aus fünf Familien keinen bewilligten Privatunterricht. Bei einer Familie mit zwei Kindern und beiden Erziehungsberechtigten summiert sich die jährliche Strafe auf 4000 Franken.

Kontrollmechanismen der Kesb

Das Erziehungsdepartement arbeitet eng mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) zusammen, um sicherzustellen, dass das Wohl der Kinder nicht gefährdet ist. Sollte ein Verstoß gegen die Schulpflicht bekannt werden, erfolgt eine Meldung an die Kesb neben der Verhängung der Geldstrafe. Die Behörde betont, dass der Privatunterricht stets mit dem Kindeswohl vereinbar sein muss und die qualitative Ausreichung des Unterrichts gewährleistet sein muss. Zudem muss der Anschluss an das nächste Bildungsangebot sichergestellt werden, wofür detaillierte Pläne und Qualifikationsnachweise der Lehrpersonen erforderlich sind.

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Perspektiven der Bildungsexpertin

Die Schweizer Professorin für Erziehungswissenschaften Margrit Stamm warnt vor den negativen Auswirkungen des Heimunterrichts auf die soziale Entwicklung. Sie argumentiert, dass Eltern oft überschätzen, wie gut ihre Kinder ohne externe Impulse lernen können. Nach ihrer Einschätzung benötigt etwa die Hälfte der Kinder klare Strukturen und Unterstützung, um erfolgreich zu lernen. Ein Kind sei kein Diamant, den die Eltern allein formen, sondern werde auch durch viele externe Faktoren geprägt.

Anstieg bundesweiter Zahlen

Während Basel-Stadt restriktiv bleibt, hat sich die Anzahl der zu Hause unterrichteten Kinder in der Schweiz seit der Corona-Pandemie verdoppelt. Laut Daten von Avenir Suisse waren im Schuljahr 2018/2019 noch rund 2000 Kinder betroffen, im Jahr 2023/2023 waren es bereits über 4200. Mehr als die Hälfte dieser Kinder, also rund 2300, stammen aus den Kantonen Bern und Waadt. In Basel-Stadt bleibt die Zahl der legalen Fälle jedoch extrem niedrig, da die Hürden für eine Genehmigung deutlich höher liegen als in anderen Regionen.