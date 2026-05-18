Basel: Restaurant in lieggebundener Lage auf dem Bruderholz wartet auf Haltestelle

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Das beliebte Ausflugsziel auf dem Bruderholz ist per ÖV schlechtreachable und der Autoverkehr für die dortigen Betriebe belastend. Eine Petition forderte eine eigene Haltestelle – jedoch ohne Erfolg.

Das Restaurant mit Buvette ist vom schlechten ÖV-Anschluss betroffen. Es musste bis heute einen Spaziergang von mindestens 20 Minuten in Kauf nehmen, um zum Restaurant, zum nahegelegenen Teegarten oder zum Erdbeerenfeld zu gelangen. Auf der Website muntert das Restaurant seine Gäste dazu auf, zu Fuss oder mit dem Velo zu kommen. Denn bereits heute verkehrt die Buslinie 60 auf der Bruderholzstrasse, die jedoch an der Kreuzung zur Predigerhofstrasse in der Tempo-80-Zone vorbeirutscht.

Die Petition wurde Mitte Januar mit 567 Unterschriften bei der Baselbieter Landeskanzlei eingereicht. Nun liegt der Bericht der Petitionskommission des Landrats vor, die dem Parlament aber einstimmig empfiehlt, die Bushaltestelle abzulehnen





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Betriebsengpässe Bad ÖE-Anschluss Bürgerumzug Kurzstrecke

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