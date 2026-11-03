Basel: Neues modulares Festival-Fördermodell mit mehr Planungssicherheit

Basel-Stadt stellt ein neues modulares System zur Förderung von Festivals vor. Der Swisslos-Fonds bietet nun Basis- und Kompensationsbeiträge für mehr finanzielle Sicherheit bei rund 50 Veranstaltungen.

Das Kanton Basel-Stadt hat ein neues, modularen Förderkonzept für lokale Festivals vorgestellt, das am Dienstag von der Regierung öffentlich bekannt gegeben wurde. Dieses System zielt darauf ab, Veranstalterinnen und Veranstaltern eine deutlich höhere Planungssicherheit zu gewähren und den Vergabeprozess der Gelder aus dem Swisslos-Fonds transparenter zu gestalten.

Die Grundlage des neuen Modells bildet ein fester Basisbeitrag, der exakt 15 Prozent der geprüften Gesamtkosten einer Veranstaltung abdeckt. Diese finanzielle Grundlage soll Stabilität in die Budgetplanung der Organizer bringen und vor unvorhergesehenen Lücken schützen, die früher häufig zu Unsicherheiten führten.

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Kompensation und Bonusbeiträge für Spezialleistungen

Zusätzlich zum Basisbetrag wurde ein sogenannter Kompensationsbeitrag eingeführt. Dieser dient dazu, fehlende Mittel aus anderen Quellen wie privaten Stiftungen oder kommerziellem Sponsoring auszugleichen, wodurch die Abhängigkeit von einzelnen Geldgebern verringert werden soll.

Für besondere qualitative Leistungen sind darüber hinaus flexible Zusatzbeiträge vorgesehen. Diese bonusartigen Förderungen konzentrieren sich speziell auf die Bereiche Nachhaltigkeit und Inklusion, um Festivalmachern Anreize für sozial und ökologisch verantwortungsvolles Handeln zu geben.

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Absichtserklärungen sichern künftige Ausgaben

Ein zentrales Element zur Steigerung der Verlässlichkeit ist die Möglichkeit einer Absichtserklärung. Die Regierung verpflichtet sich dabei, bei der Bewilligung der Förderung für eine aktuelle Festivalausgabe bereits im Voraus die Unterstützung für die Folgeveranstaltung in Aussicht zu stellen.

Durch diese Vorab-Zusage können Organisatoren ihre langfristige Projektpalette entwickeln, ohne jedes Jahr neu mit der fundamentalen Frage der Finanzierung kämpfen zu müssen. Dies reduziert den administrativen Druck auf die Teams erheblich und ermöglicht eine fokussiertere künstlerische Arbeit.

Zuständigkeiten der kantonalen Behörden neu geregelt

Die Verwaltung des Swisslos-Fonds bleibt weiterhin beim Kanton Basel-Stadt angesiedelt. Für die Bewilligung höherer Fördersummen ist nun jedoch explizit die Abteilung Kultur des Kantons verantwortlich. Diese Aufgabenteilung soll die Effizienz der Prüfung erhöhen.

In die Zuständigkeit der Abteilung Kultur fallen dabei vor allem größere und renommierte Veranstaltungen. Konkrete Beispiele für diese Kategorie sind das Jugendkulturfestival sowie das Theaterfestival Basel, die von den neuen Regularien besonders profitieren werden.

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Auswirkungen auf die breite Festival-Landschaft

Die neuen Regelungen kommen einer breiten Szene zugute, da in Basel insgesamt rund 50 Festivals stattfinden. Dazu gehören bekannte Events wie das Imagine Festival, die von den verbesserten Strukturen direkt profitieren werden.

Die Einführung dieses transparenteren Systems wird voraussichtlich die Attraktivität Basels als Kulturstandort weiter stärken, da Investitionssicherheit ein entscheidender Faktor für die langfristige Planung von Kulturveranstaltungen ist.