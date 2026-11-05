Basel-Landschaft lehnt Subventionen für Einbruchschutz ab

Das Parlament des Kantons Basel-Landschaft votiert deutlich gegen finanzielle Hilfen für einbruchssichere Häuser. Die Motion der SVP scheiterte an der Mehrheit der Parteien.

Das Parlament des Kantons Basel-Landschaft hat am Donnerstag einen Vorstoß zur Finanzierung von Einbruchschutz maßnahmen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Die Entscheidung folgte der Empfehlung der kantonalen Regierung und markiert ein Ende der Debatte über direkte staatliche Zuschüsse für Hausbesitzer. Mit einem Stimmergebnis von 64 zu 7 Stimmen ohne Enthaltungen sprach sich die legislative Körperschaft gegen die vorgeschlagene finanzielle Unterstützung aus. Lediglich Teile der SVP-Fraktion stimmten für den Antrag, während alle anderen vertretenen Parteien dagegen votierten.

Detailanalyse zur Abstimmung der Motion

Die abgelehnte Motion wurde von der SVP-Politikerin Nicole Spiegel im November 2025 eingereicht und sah vor, ab dem 1. Januar 2026 eine finanzielle Beteiligung der Regierung an einbruchshemmenden Umrüstungen vorzusehen. Die Antragstellerin forderte, dass Personen, die einen angemessenen finanziellen Eigenbeitrag leisten, durch den Kanton unterstützt werden sollen, um ihre Wohnungen und Häuser zu sichern. Hintergrund dieser Forderung war die statistisch überdurchschnittlich hohe Anzahl von Einbrüchen in der Region Basel-Landschaft.

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Nach den Daten der Versicherung Axa lag die Einbruchshäufigkeit zwischen 2019 und 2024 bei 4,6 Fällen pro 1000 Haushalte. Im bundesweiten Vergleich belegte das Baselland damit den vierten Platz. Nur die Kantone Genf mit 8,5 Einbrüchen pro 1000 Haushalte, die Waadt mit 5,4 und Basel-Stadt mit 0,5 wiesen eine höhere oder vergleichbare Belastung auf. Diese Zahlen dienten als primäre Begründung für die Notwendigkeit kantonaler Eingriffe in die Sicherheit der Bevölkerung.

Positionen der Regierung und der Parteien

Die kantonalen Behörden lehnten den Vorstoß strikt ab und verwiesen dabei auf bestehende steuerliche Regelungen. Als Argument führte die Regierung an, dass der Ersatz von bestehenden Sicherheitsanlagen bis zum Wegfall des Eigenmietwerts steuerlich als Abzug geltend gemacht werden könne. Sobald diese Frist ablaufe, hätten Mietende jedoch keinen gesetzlichen Anspruch mehr auf entsprechende Vergünstigungen. Weitere steuerliche Abzüge seien weder nach kantons- noch nach bundesrechtlicher Lage zulässig.

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Insgesamt folgte die Regierung ihrer eigenen Finanzstrategie, welche keine weiteren direkten finanziellen Leistungen in diesem Bereich vorsieht. Innerhalb des Parlaments zeigte sich jedoch eine unterschiedliche emotionale Betroffenheit. Nicole Spiegel betonte, dass es sich nicht um eine Luxusinvestition, sondern um elementare Sicherheit für die Bürger handele. Sie war der Ansicht, dass die fehlende gesetzliche Grundlage durch neue Gesetze geschaffen werden könnte.

Die Abgeordnete Béatrix von Sury von der Mitte-Partei unterstützte Spiegel inhaltlich in der Frage, dass die Sicherheit der Bevölkerung eine Kernaufgabe des Kantons ist. Dennoch bezeichnete sie den konkreten Weg der Motion als den falschen Ansatz. Auch Jacqueline Bader von der FDP äußerte im Votum Sympathie für das Ziel der Bewegung, erklärte aber, dass ihre Fraktion dennoch gegen die Umsetzung stimmen werde.

Folgen der Ablehnung und künftige Perspektiven

Durch die klare Ablehnung des Kantonsparlaments entfällt die Möglichkeit, ab dem geplanten Datum des 1. Januar 2026 staatliche Subventionen für Einbruchschutzmaßnahmen zu erhalten. Die Parteien der Sozialdemokraten (SP), der Grüne-EVP-Fraktion sowie die GLP haben den Antrag ebenfalls abgelehnt. Damit bleibt es bei der bisherigen Praxis, bei der Eigentümer auf steuerliche Abzüge oder private Versicherungslösungen angewiesen sind.

Für die Betroffenen bedeutet dies, dass die Verantwortung für die Sicherung des Wohneigentums weiterhin vollständig bei den privaten Haushalten liegt. Die hohen Einbruchszahlen in der Region bleiben somit ohne direkte finanzielle Entlastung seitens des Kantons baselandschaft. Die Diskussion um die Sicherheit der Bevölkerung ist damit im aktuellen Legislaturzeitraum beendet, wobei die unterschiedlichen politischen Standpunkte zu staatlicher Hilfsbereitschaft klar dokumentiert wurden.