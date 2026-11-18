Die Regierung von Basel-Landschaft lehnt die SVP-Initiative ab. Stattdessen gelten ab sofort die strengeren Sprachregeln der kantonalen Verwaltung auch für Schulen der Sekundarstufen.

Die Landesregierung des Kantons Basel-Landschaft hat den Antrag auf ein gesetzliches Verbot des Genderns an Schulen offiziell abgelehnt. Am Mittwoch teilte die Regierung mit, dass sie stattdessen die bestehenden Sprachregeln der kantonalen Verwaltung auf die Bildungseinrichtungen ausdehnen will. Diese Entscheidung markiert einen klaren Kurswechsel weg von einer starren Gesetzgebung hin zu administrativen Richtlinien, die als flexibler und praxisnäher eingestuft werden. Die betroffenen Schulstufen sind die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe I I.

Ablehnung der SVP-Initiative und Begründung

Die Regierung begründet ihre Absage mit der Notwendigkeit, auf künftige Entwicklungen im Sprachgebrauch flexibel reagieren zu können. Ein festes gesetzliches Verbot würde diese Flexibilität einschränken und der modernen Sprachrealität nicht gerecht werden. Zudem widerspreche eine solche Regulierung dem grundlegenden politischen Grundsatz, nach Möglichkeit auf staatliche Eingriffe in den privaten Sprachgebrauch zu verzichten. Die Landesregierung hat bewusst auf einen alternativen Gegenvorschlag verzichtet, um den administrativen Weg vorzuziehen, der als weniger invasiv gilt.

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Inhalt der neuen kantonalen Sprachrichtlinien

Die neuen, auf die Schulen erweiterten Richtlinien sind deutlich strikter als viele erwartet hatten. Sie schließen Sonderzeichen innerhalb von Wörtern, wie sie beim Gendern üblich sind, bereits jetzt aus. Gleichzeitig verbieten sie das generische Maskulinum gestützt auf das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichstellung. Anstelle von geschlechtsneutralen Formulierungen oder Paarformen wie "Lehrkräfte" setzt die Verwaltung explizit auf Paarformen oder geschlechtsneutrale Begriffe, die beide Geschlechter klar benennen. Dies stellt eine direkte Reaktion auf die Forderungen der Initianten dar, ohne jedoch den Weg für spezifische grammatikalische Sonderzeichen zu öffnen.

Herausforderung in der Primarstufe und kommunale Zuständigkeit

Eine Besonderheit stellt die Lage in der Primarstufe dar. Für das Personal in den Primarschulen sind die jeweiligen Gemeinden und nicht die kantonalen Behörden zuständig. Daher verfügt die Regierung des Kantons Basel-Landschaft dort über keine direkte Weisungsbefugnis, um die neuen Vorgaben gesetzlich durchzusetzen. In ihrer Vorlage empfiehlt die Regierung den Gemeinden dennoch dringend, die kantonalen Sprachvorgaben freiwillig zu übernehmen. Ziel ist es, eine einheitliche Handhabung der Sprache im gesamten kantonalen Bildungssystem zu gewährleisten, auch wenn rechtlich keine Zwangsmöglichkeit besteht.

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Hintergrund der Initiative "Kein Gendern an Baselbieter Volksschulen"

Der politische Streit begann im August 2025, als die Baselbieter SVP die kantonale Initiative "Kein Gendern an Baselbieter Volksschulen" einreichte. Die nicht formulierte Initiative forderte eine "klare, verständliche und lesbare Sprache" an allen Schulen. Konkret sollte der Gebrauch von Sonderzeichen innerhalb einzelner Wörter gesetzlich verboten werden. Die SVP forderte zudem, dass die Schreibweise "Schülerinnen und Schüler" oder gegebenenfalls das generische Maskulinum "Schüler" als gesetzlicher Standard festgeschrieben wird, um Uneindeutigkeiten zu vermeiden.

Konkrete Auswirkungen auf den Schulalltag

Mit der aktuellen Entscheidung der Regierung ändert sich die Praxis an den Schulen der Sekundarstufen I und II deutlich. Lehrer und Verwaltungsmitarbeitende müssen zukünftig auf die Verwendung von Gende-Zeichen verzichten, da diese in den erweiterten Richtlinien verboten sind. Gleichzeitig darf das generische Maskulinum nicht mehr allein verwendet werden, was eine Anpassung der Kommunikationskultur erfordert. Die Empfehlungen für die Gemeinden in der Primarstufe zielen darauf ab, Spannungen zwischen kantonalen Vorgaben und kommunaler Autonomie zu vermeiden, indem auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Damit ist der politische Konflikt vorerst beigelegt, doch die praktische Umsetzung bleibt eine tägliche Aufgabe für alle Schulen im Kanton Basel-Landschaft.