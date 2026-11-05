Basel-Landschaft: Landrat lehnt Polizei-Neuorganisation ab

Der Baselbieter Landrat entscheidet gegen eine Reorganisation der Kantonspolizei und den Einsatz der Militärpolizei. 64 zu 9 Stimmen bei Ryfs Postulat.

Die Sicherheitsarchitektur im Kanton Basel-Landschaft bleibt vorerst unverändert. Am Donnerstag hat der Baselbieter Landrat über die Zukunft der kantonalen Sicherheitsbehörden diskutiert. Die Ergebnisse der Debatte zeigen, dass die aktuelle Struktur keine sofortige grundlegend Veränderung erfahren wird.

Ablehnung der Reorganisation

Die Mehrheit des Landrats stimmte gegen eine tiefgreifende Umstrukturierung der Sicherheitskräfte. Pascal Ryf von der Mitte-Partei hatte ein Postulat eingereicht, das die Regierung beauftragen sollte, eine vollständige Reorganisation der Kantonalpolizei zu prüfen. Zudem forderte er einen besseren Einbezug der lokalen Gemeindepolizeien, um die Effizienz zu steigern. Die Abstimmung endete mit einer klaren Abweisung dieses Anliegens. Die Stimmenverteilung belief sich auf 64 Gegenstimmen und nur 9 Fürstimmen. Damit wurde der Vorschlag von Pascal Ryf eindeutig abgelehnt.

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Konträrer Antrag der SVP

Neben dem Antrag der Mitte gab es auch eine Initiative der SVP-Fraktion. Diese hatte am Morgen eine Motion eingereicht, die den Einsatz der Militärpolizei zur Unterstützung der Kantonspolizei vorsah. Der Fokus lag hierbei speziell auf der Bekämpfung von Einbruchdiebstählen, die insbesondere im Oberbaselbiet ein Problem darstellten. Die Dringlichkeit dieses Antrags wurde im Landrat ebenfalls zur Sprache gebracht und erhielt eine deutliche Mehrheit. Mit 48 zu 35 Stimmen ohne Enthaltungen sprachen sich die Abgeordneten für eine schnelle Bearbeitung aus.

Verfehlte Zweidrittelmehrheit

Trotz der Unterstützung für die Dringlichkeit scheiterte der Vorstoß der SVP an der erforderlichen Hürde. Um eine Behandlung des Antrags am selben Tag zu ermöglichen, wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen. Diese wurde jedoch verfehlt. Die 35 Ja-Stimmen reichten nicht aus, um die erforderliche Supermajorität zu erreichen. Daher kann die Militärpolizei nicht kurzfristig als Lösung für die治安probleme im Oberbaselbiet herangezogen werden. Die Debatte bleibt jedoch offen, da die SVP ihre Forderungen weiter verfolgen kann.

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Entlastung der Kantonspolizei

Ein zentrales Thema in beiden Anträgen war die Entlastung der Kantonspolizei. Die Behörde steht unter Druck, da ihre Kapazitäten und die allgemeine Sicherheitslage in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind. Die Forderung nach einer besseren Einbindung der Gemeindepolizeien zielt darauf ab, die Lasten besser zu verteilen. Kritiker der aktuellen Situation argueieren, dass die Kantonalpolizei überlastet ist und mehr Unterstützung von lokalen Strukturen benötigt. Die Ablehnung der Reorganisation durch den Landrat zeigt jedoch, dass die Mehrheit diesbezüglich für den Status quo plädiert.

Zukünftige Entwicklungen

Trotz der Ablehnung der Postulate bleibt die Debatte um die Sicherheit im Kanton Basel-Landschaft relevant. Die Vorfälle im Oberbaselbiet und die allgemeine Lage führen weiterhin zu Diskussionen über die angemessene Reaktionsfähigkeit der Sicherheitsbehörden. Die Regierung wird nun vorerst weiter mit den vorhandenen Strukturen arbeiten. Es ist nicht absehbar, wann eine erneute intensive Auseinandersetzung mit diesen Themen stattfinden wird. Die Abgeordneten haben sich damit für die Stabilität der aktuellen Ordnung entschieden, obwohl die Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung spürbar bleibt.