Basel investiert 6 Millionen Franken in 12 neue öffentliche Toiletten und gestaltet Birsigparkplatz um

Der Grosse Rat von Basel hat die Errichtung von 12 neuen öffentlichen Toilettenanlagen und die Zwischennutzung des Birsigparkplatzes genehmigt. Die Projekte sollen die Lebensqualität in der Stadt verbessern.

In Basel werden in den kommenden Jahren insgesamt 12 neue öffentliche Toilettenanlagen in Parks und auf Spielplätzen errichtet. Der Grosse Rat hat am Mittwoch mit einer deutlichen Mehrheit von 89 zu 1 Stimmen einem Budget von rund 6 Millionen Franken für dieses Projekt zugestimmt.

Die neuen Toiletten sollen unter anderem im St. Johanns-Park, am Birsköpfli, am Westquai und in der Dreirosen-Anlage entstehen. Auch auf den Spielplätzen Hochstrasse, Klosterfiechten, Wittlinger und Spülweiher sind neue Sanitäranlagen geplant.

Zudem soll das Konzept der "netten Toiletten" auf weitere 30 Geschäfte und Restaurants in den Wohnquartieren ausgeweitet werden. Seit 2018 gibt es diese Initiative bereits in der Innenstadt, bei der Betriebe ihre Toiletten kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich machen und dafür eine Entschädigung von 2500 Franken pro Jahr erhalten. Parallel dazu hat der Grosse Rat auch 1,2 Millionen Franken für eine Zwischennutzung des Birsigparkplatzes freigegeben.

Die Fläche zwischen der ehemaligen Drehscheibe und der Stänzlergasse, die von mehreren Fraktionssprechern als "Unort" bezeichnet wurde, soll in den Jahren 2026 bis 2030 mit Pflanzenbeeten, Sitzflächen und einer besseren Beleuchtung aufgewertet werden. Unter dem Namen "Birsigbogen" soll die Fläche zu einer attraktiven Fussgängerzone umgebaut werden. Geplant sind zudem eine Spielkiste, saisonale Pissoirs und weitere gestalterische Elemente, um den Ort aufzuwerten.

Die Zwischennutzung soll dazu beitragen, die Lebensqualität in diesem Bereich zu verbessern und eine angenehme Atmosphäre für Anwohner und Besucher zu schaffen. Die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sind Teil der Bemühungen der Stadt Basel, die Lebensqualität für Bürger und Besucher zu steigern. Die neuen Toilettenanlagen sollen nicht nur die Hygiene verbessern, sondern auch die Attraktivität der öffentlichen Räume erhöhen.

Die Zwischennutzung des Birsigparkplatzes ist ein weiteres Beispiel für die Bemühungen der Stadt, untergenutzte Flächen sinnvoll zu gestalten und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit diesen Projekten setzt Basel ein Zeichen für eine lebenswerte und moderne Stadtentwicklung





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