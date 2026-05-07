Basel im Velo-Ranking: Zwischen Top-Platzierung und subjektiver Unsicherheit

Trotz eines dritten Platzes im schweizweiten Pro-Velo-Ranking klagen viele Basler Radfahrende über gefährliche Kreuzungen, zunehmende Diebstähle und Baustellenchaos.

Basel befindet sich in einer paradoxen Situation. Einerseits bestätigt das alljährliche Ranking des Verbandes Pro Velo die Stadt als einen der attraktivsten Standorte für den Veloverkehr in der Schweiz.

Mit einem beachtlichen dritten Platz in der Liste der Grossstädte liegt Basel hinter Winterthur und Bern, aber deutlich vor Metropolen wie Zürich, Genf oder Lausanne. Über 1.600 Teilnehmende bewerteten die allgemeine Fahrbarkeit in Basel mit einer Durchschnittsnote von 4,7 auf einer Skala bis 6, was eine leichte Steigerung gegenüber der vorangegangenen Befragung darstellt. Doch hinter diesen glänzenden Zahlen verbirgt sich eine Realität, die von vielen betroffenen Personen als weitaus beunruhigender wahrgenommen wird.

Die Auszeichnung wird daher nicht nur als Erfolg, sondern primär als Ansporn gewertet, die bestehenden Mängel konsequent zu beheben, um die ambitionierten Klimaziele der Region zu erreichen. Die detaillierte Analyse der Umfrageergebnisse verdeutlicht, wo die Stärken der Basler Infrastruktur liegen und wo sie eklatant versagt. Positiv hervorgehoben wird die Flexibilität im Stadtverkehr, insbesondere die Erlaubnis, Einbahnstrassen in Gegenrichtung zu befahren, was die Wege verkürzt und die Effizienz steigert.

Zudem gibt es vergleichsweise wenige Konflikte mit Fussgängern, und die wichtigsten Ziele innerhalb der Stadt sind in der Regel direkt und zügig erreichbar. Dem gegenüber stehen jedoch massive Schwachpunkte. Insbesondere grosse Kreuzungen werden als Gefahrenherde wahrgenommen. Die subjektive Unsicherheit ist so gross, dass etwa 62 Prozent der Befragten bewusst Umwege in Kauf nehmen, nur um riskante Knotenpunkte zu umgehen.

Erschwerend kommt die aktuelle Baustellensituation hinzu. Aufgrund des umfangreichen Ausbaus des Fernwärmenetzes ist das Strassenbild geprägt von Hindernissen, für die es oft keine komfortablen oder sicheren Ausweichmöglichkeiten gibt.

Zudem wird die mangelnde Rücksichtnahme von E-Bike-Fahrern sowie ein unzureichender Überholabstand bei Autos und schnellen Velos kritisch bemängelt. Die statistischen Daten zeichnen ein noch düstereres Bild der Sicherheit. Rund 15 Prozent der befragten Personen gaben an, im vergangenen Jahr einen Unfall erlitten zu haben. Ebenso hoch ist die Quote derjenigen, die Opfer von Velodiebstählen oder Vandalismus wurden.

In diesen Bereichen schneidet Basel im Vergleich zum schweizweiten Durchschnitt deutlich schlechter ab. Diese Faktoren führen zu einer psychologischen Barriere, die nicht nur bestehende Velofahrende belastet, sondern auch potenzielle Nutzer abschreckt. Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung zeigt, dass viele Menschen aus Angst vor Stürzen oder dem Verlust ihres Eigentums das Velo bewusst zu Hause lassen und stattdessen auf den gut ausgebauten öffentlichen Verkehr setzen. Diese Ängste sind in den letzten Jahren spürbar gewachsen, was die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Strategie unterstreicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Mobilitätswende voranzutreiben, hat die Basler Regierung nun den überarbeiteten Teilrichtplan Velo in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. Das Ziel ist die Schaffung eines durchgängigen, sicheren und komfortablen Routennetzes, das niemanden mehr dazu zwingt, aus Angst Umwege zu fahren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Neugestaltung grosser Kreuzungen, um die Gefahrensituationen zu minimieren. Parallel dazu muss das Angebot an diebstahlsicheren Abstellplätzen massiv ausgebaut werden, insbesondere an den strategisch wichtigen Knotenpunkten wie den Bahnhöfen.

Nur wenn die Infrastruktur nicht nur auf dem Papier, sondern im täglichen Erleben als sicher und verlässlich wahrgenommen wird, wird es gelingen, mehr Menschen vom Auto auf das Velo zu bewegen und so einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz und zur Lebensqualität in der Stadt zu leisten





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