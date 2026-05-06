Basel genehmigt Umnutzung des ehemaligen UBS-Gebäudes und fördert Sanierung des Chez Donati

Der Grosse Rat von Basel hat einstimmig den Bebauungsplan für die Umnutzung des ehemaligen UBS-Gebäudes am Aeschenplatz genehmigt. Das Gebäude soll künftig Wohnungen, Gewerbe und Grünflächen beherbergen. Ein Drittel der Wohnungen wird preisgünstig sein. Gleichzeitig erhält das denkmalgeschützte Eckhaus an der St. Johanns-Vorstadt mit dem Restaurant Chez Donati einen Kantonsbeitrag von 860'000 Franken für die Sanierung.

Das ehemalige UBS-Gebäude am Aeschenplatz in Basel steht vor einem neuen Kapitel. Der Grosse Rat hat am Mittwoch einstimmig den Bebauungsplan für die Umnutzung des historischen Gebäudes genehmigt.

Damit kann das markante Bauwerk künftig für Wohnungen, Gewerbe und Grünflächen genutzt werden. Das Projekt gilt als ein Meilenstein für klimafreundliches Bauen in Basel. Fina Girard von den Grünen betonte, dass das Vorhaben beweise, dass nachhaltiges Bauen in der Stadt möglich sei. Auch Ivo Balmer von der SP zeigte sich begeistert und lobte die soziale Ausrichtung des Projekts.

Ein Drittel der Wohnungen soll preisgünstig sein, was die soziale Durchmischung fördert. Das Gebäude, das bis Mitte 2022 von der UBS genutzt wurde, wurde 2021 von der Anlagestiftung Seraina Investment Foundation erworben. Die Stiftung möchte das bisher ausschließlich für Büros genutzte Gebäude erhalten, aber im Bestand weiterentwickeln und für verschiedene Nutzungen öffnen. Das Projekt zeigt, wie historische Gebäude sinnvoll umgenutzt werden können, ohne ihren Charakter zu verlieren.

Gleichzeitig wurde im Parlament auch ein weiterer wichtiger Beitrag für ein bekanntes Basler Gebäude beschlossen. Das denkmalgeschützte Eckhaus an der St. Johanns-Vorstadt, in dem sich das Restaurant Chez Donati befindet, erhält einen Kantonsbeitrag von 860'000 Franken für die Sanierung. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Stadt Basel, ihr kulturelles Erbe zu bewahren und gleichzeitig moderne Nutzungen zu ermöglichen. Die Umnutzung des UBS-Gebäudes und die Sanierung des Eckhauses sind Beispiele für eine gelungene Kombination von Tradition und Innovation.

Beide Projekte tragen dazu bei, Basel als lebenswerte Stadt zu erhalten und weiterzuentwickeln





bazonline / 🏆 7. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Basel UBS-Gebäude Bebauungsplan Wohnungen Denkmalschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Basel verliert gegen St. Gallen am Grünen TischWas sich nach den Vorfällen im Playoff-Viertelfinal am Freitag angedeutet hat, ist jetzt Realität: Der FC Basel verliert gegen St. Gallen am Grünen Tisch und muss die Hoffnung auf den ersten Meistertitel ein weiteres Mal begraben.

Read more »

Stan Wawrinka beendet Karriere an Swiss Indoors BaselDer 41-jährige Waadtländer wird Ende Oktober in der Basler St. Jakobshalle zum letzten Mal ein Tennisturnier bestreiten und im Rahmen des Super Monday feierlich verabschiedet werden.

Read more »

Basel bestraft: St. Gallen mit Forfaitsieg in den HalbfinalsAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Basel: Kulturleitbild setzt auf faire Löhne und FasnachtDie Basler Regierung hat das Kulturleitbild für die Jahre 2026 bis 2031 verabschiedet. Neu soll auch ein Rahmenkonzept für die kantonalen Leistungen zugunsten der Basler Fasnacht erstellt werden.

Read more »

Basel Grosser Rat: E-Voting-Panne macht Abstimmung ungültigBei einem digital abstimmenden Rats­mitglied war das Gesicht nicht erkennbar – eine Regel­widrigkeit. Das Resultat soll deshalb annulliert werden.

Read more »

Brand in Dachstock eines Gebäudes in ZürichEin Brand in einem umgebauten Gebäude in Zürich erforderte einen aufwendigen Feuerwehreinsatz. Das Dach musste aufgeschnitten werden, um Glutnester zu löschen. Verletzte gab es keine. Die Brandursache ist noch unklar.

Read more »