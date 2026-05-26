Basel: Die Freie Strasse ist eine der wichtigsten Einkaufsmeilen der Stadt, aber Gastrobetriebe sind dort rar. Lukas von Bidder analysiert die Situation und stellt fest, dass der Markt in Basel-Stadt gesättigt ist.

Basel : Die Innenstadt als gastronomische Herausforderung. Die Freie Strasse gilt als wichtigste Einkaufsmeile der Stadt, aber Gastrobetriebe sind dort rar. Lukas von Bidder, ein Experte für Gastrokonzepte , analysiert die Situation und stellt fest, dass der Markt in Basel -Stadt gesättigt ist.

Die Zahl der Gastrobetriebe im Kanton liegt zwar stabil, aber es gibt einen Wandel von individuell geführten Betrieben hin zu grösseren Gruppen und Marken- und Systemgastronomie. Gastrogruppen wie die Wyniger-Gruppe haben den Vorteil, dass sie Buchhaltung und andere Hintergrundarbeit zentralisieren können, was sie effizienter macht. Die Frage ist, ob die Innenstadt noch Platz für neue Gastrokonzepte hat und welche Konzepte funktionieren dort noch. Lukas von Bidder ordnet ein und gibt Einblicke in die Situation der Gastrobetriebe in Basel





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