Erleben Sie das Ystimme in Basel, das 11. Bazar de Noël in Münchenstein und Keramikmarkt. Entdecken Sie Kunst, Kultur und Musikangebote für die Adventszeit.

Der Winter nähert sich Basel, und die Stadt bereitet sich auf die festive Jahreszeit vor. Der Kanton Basel -Stadt veranstaltet am 24. November 2024 das traditionelle öffentliche Karaoke und Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Parallel dazu bieten Kulturinstitutionen und Märkte in Basel und Münchenstein vielfältige Programme für Interessierte an. Die Angebote reichen von Poetry-Slam-Abenden über Kunst ausstellungen bis hin zu regionalen Handwerksmärkten.

Adventsstart mit Ystimme und Glühwein in Basel

Das Ereignis mit dem Namen "Ystimme" markiert den offiziellen Start in die Adventszeit in Basel. Am 24. November 2024 lädt der Kanton Basel-Stadt erstmals zu diesem feierlichen Anlass ein, um gemeinsam die Weihnachtsbeleuchtung anzuschalten. Regierungspräsident Conradin Cramer wird im Anschluss an die Darbietungen das Lichtsignal geben.

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Der Rahmenprogramm beginnt mit einem öffentlichen Karaoke, das von einem Kinderchor musikalisch unterstützt wird. Die Teilnehmenden können Weihnachtslied-Klassiker singen. Zusätzlich bietet der Kanton gratis Glühwein und Punsch an, um die Gäste bei der Kälte warmzuhalten. Die Veranstaltung findet auf dem Marktplatz in Basel statt.

Wortschlachten im Sudhaus und Kunst im Wohnzimmer

Am 20. November 2024 um 19:30 Uhr finden im Sudhaus Basel Burgweg 7 Poetry-Slam-Veranstaltungen statt. Veranstalter nennen dies die grösste Poetry-Slam-Reihe in der Kulturstadt am Rheinknie. Poetinnen und Poeten aus der ganzen Schweiz und dem gesamten deutschsprachigen Raum treten an.

Die Teilnehmenden liefern sich eine Wortschlacht. Derjenige mit dem meisten Applaus gewinnt einen Pokal. Der Eintritt kostet 11,40 CHF für Studierende und AHV/IV-Empfänger. Normalzahler zahlen 16,50 CHF. Das Sudhaus befindet sich in der Burgweg 7, 4058 Basel.

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Gleichzeitig startet das "Artstübli - Kunst & Kultur" eine Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Basel. Das Projekt "(almost) private" verwandelt den Kunstraum ab diesem Wochenende in einen Wohnraum. Das Freiformkollektiv will die Grenzen zwischen Intimität und Öffentlichkeit untersuchen.

Fragen nach dem Privaten stehen im Zentrum. Es wird geprüft, was Menschen teilen und was sie verbergen. Neben dem Wohnraum-Schauplatz finden Soundperformances und ein Filmscreening statt. Eine Gesprächsrunde mit Dr. Konrad Kuhn von der Kulturanthropologie der Universität Basel findet statt. Die Influencer Chananda und Moony diskutieren über öffentliches und privates Leben.

Gemeinschaftsformate laden zum Verweilen ein. Dazu gehören eine Dinner-Performance, ein Bastel- und Flickworkshop sowie ein Brunch. Eine "Hausparty" bildet die Finissage. Nach Ende der Veranstaltung räumen die Betreiber den Raum. Die Besuchenden dürfen die Möbel mitnehmen.

25 Jahre Galerie Eulenspiegel und Keramikmarkt

Die Galerie Eulenspiegel feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Eine Mail-Art-Ausstellung zum Thema "Blumen für den Frieden" steht im Fokus. Postkunst gilt als avantgardistische Praxis. Sie besteht aus dem Versenden von Briefen, Postkarten und Umschlägen.

Künstlerische Manipulation hebt diese Elemente in den Rang von Kunstwerken. Die Werke werden über den Postweg an Empfänger zugestellt. Für jeden Einzelnen ist Mail-Art eine Gelegenheit zur nicht-kommerziellen Kunst. Sie entzieht sich etablierten Vermittlungskanälen. Alle Werke werden zuerst in der Galerie Eulenspiegel ausgestellt. Danach folgen sie in die Galerie Paradiesli.

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Am kommenden Samstag findet der 11. Keramikmarkt in der Markthalle Basel statt. Ein Team aus drei Keramikerinnen und Keramiker veranstaltet ihn. 40 Standbetreiber präsentieren handgemachte Kunstwerke. Das Angebot umfasst Vasen, Trinkgefässe, Tischsets und Teller.

Verkäuferinnen und Verkäufer stammen aus jungen Ateliers sowie erfahrenen Werkstätten. Die Vielfalt der handgemachten Objekte ist enorm. Der Markt richtet sich an Liebhaber schöner Vasen, Teller oder Tassen.

Bazar de Noël und stille Musik in der Kuppel

Auch zum 11. Mal findet der "Bazar de Noël" im ehemaligen Industrieareal Walzwerk in Münchenstein/Arlesheim statt. Das Event dient der Stimmung für die nächsten Wochen und die Feiertage. Es ist mehr als ein klassischer Weihnachtsmarkt. Er ist ein Ort für Begegnung.

Kunst, Kultur, Handwerk, Gastronomie, Gesundheit, Freizeit und soziales Engagement finden zusammen. Rund 100 Marktstände bieten regionale Produkte an. Spezielle Geschenkideen ergänzen das Angebot der Walzwerk-Betriebe, Ateliers und Werkstätte.

Am Sonntagnachmittag findet das Event "Hidden Floor" in der Kuppel Basel statt. Ein stiller Ort wird zum Ort des Geschehens. Abseits vom grossen Konzertsaal und Club öffnen sie "andere Räume". Musik aller Art wird gespielt.

Die Veranstalter beschreiben das Format als "Ein Act, fünf Stunden, kein Schnickschnack, nur Sound". Das Ereignis richtet sich an Musikliebhaber, die abseits des Mainstreams suchen. Es öffnet neue Räume für akustische Erlebnisse in Basel.