Baschi im Baby-Alltag: Zwischen Windeln, Trösten und kurzen Velorunden

Der Schweizer Sänger Baschi gewährt Einblicke in sein neues Leben als Vater von Sohn Lennon Ron. Er zeigt den Alltag zwischen den Herausforderungen der Elternschaft und der Notwendigkeit, sich auch selbst Zeit zu nehmen.

Baschi , der Schweiz er Sänger, befindet sich inmitten des aufregenden und anspruchsvollen Baby alltags. Seit der Geburt seines Sohnes Lennon Ron Mitte April hat sich sein Leben grundlegend verändert.

Die Zeiten von Bühnenauftritten, Studioarbeit und Fussballträumen sind vorerst durch die Prioritäten Windeln wechseln, das Baby trösten und intensive Kuschelstunden ersetzt worden. Trotz dieser neuen Verantwortlichkeiten und der ständigen Nähe zu seinem Kind, gönnt sich Baschi immer wieder kurze Auszeiten, um den Kopf freizubekommen und neue Energie zu tanken. Kürzlich teilte er auf Instagram einen Moment, in dem er eine kurze Velotour unternahm, begleitet von dem Kommentar: «Heute mal schnell Kopf gelüftet.

» Er betonte, dass es auch inmitten von «Windeln und Trösten» wichtig sei, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Diese kurzen Momente der Selbstfürsorge sind jedoch nur dank der starken Partnerschaft mit seiner Frau Alana Netzer möglich. Baschi schreibt dazu: «Aber auch nur möglich, weil wir ein super Team sind». Der Alltag mit Baby Lennon Ron hält Baschi und Alana Netzer auf Trab.

Vor der Velotour hatte Baschi bereits ein weiteres Bild auf Instagram geteilt, das seine Frau Alana draussen auf einem Stein zeigt, während sie ihren Sohn liebevoll im Arm hält. Der Kinderwagen steht neben ihnen, ein Symbol für die neue Mobilität und die gemeinsamen Unternehmungen als Familie. Erst vor wenigen Tagen gewährte Baschi seinen Fans einen Einblick in den Moment, als er seinen Sohn nach der Entbindung aus der Klinik nach Hause brachte.

Ein Video zeigte ihn, wie er mit der Babyschale und einer Tasche durch den Gang der Klinik eilte, voller Freude und Stolz über den neuen Familienzuwachs. Diese Erfahrung hat für Baschi eine besondere Bedeutung, da sein grösster Hit, «Bring en hei», plötzlich eine ganz persönliche Note erhält. Der Titel, der ursprünglich eine Einladung zum Feiern war, symbolisiert nun für ihn den Heimweg mit Baby Lennon Ron, ein emotionaler und bedeutungsvoller Moment.

Auch seine Leidenschaft für den Fussball hat Baschi trotz des neuen Familienalltags nicht vergessen. Er äusserte den Wunsch, seinen Sohn irgendwann im Trikot seines Herzensklubs zu sehen und ihn für den Fussball zu begeistern. Dabei kommt hinzu, dass Fussball auch auf mütterlicher Seite in der Familie Netzer tief verwurzelt ist. Alana Netzer ist die Tochter der deutschen Fussballlegende, was die Fussballbegeisterung in der Familie noch verstärkt.

Baschi teilt gerne Einblicke in sein Leben als junger Vater und zeigt seinen Fans, wie er versucht, die Balance zwischen den neuen Verantwortlichkeiten und seinen persönlichen Interessen zu finden. Seine Posts auf Instagram sind authentisch und ehrlich und zeigen die Freude, aber auch die Herausforderungen, die mit dem Babyalltag verbunden sind. Er betont immer wieder die Bedeutung der Partnerschaft mit Alana und die gegenseitige Unterstützung, die es ihm ermöglicht, diese neue Lebensphase zu meistern.

Die Kombination aus Nähe zum Kind, kurzen Auszeiten und der Unterstützung durch seine Frau scheint für Baschi der Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben als Vater zu sein. Er ist ein Vorbild für viele junge Eltern, die zeigen, dass es möglich ist, die Anforderungen des Elternseins mit den eigenen Bedürfnissen und Leidenschaften in Einklang zu bringen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Baschi Baby Lennon Ron Elternschaft Familie Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verbrenner im Wandel zwischen Audi-Strategie und globalem WettbewerbVerbrenner verlieren bei Audi an Bedeutung, während Modelle auslaufen. Gleichzeitig wird die Technologie in anderen Märkten weiterentwickelt.

Read more »

Skyhub PAD: Ab jetzt Codeshare mit Lufthansa zwischen Paderborn/Lippstadt und MünchenDie von von Skyhub PAD geförderte Verbindung zwischen dem Flughafen Paderborn/Lippstadt Airport und München wird deutlich aufgewertet: Ab dem 28. April erhalten die Flüge einen Codeshare-Status mit Lufthansa. Damit können Passagiere die Strecke direkt mit Lufthansa-Flugnummer buchen und nahtlos über das Drehkreuz München weiterreisen.

Read more »

Zwischen KI-Fantasie und Realität: Worauf Investierende bei den Zahlen der US-Techgiganten achten solltenAm Mittwoch nach US-Börsenschluss legen mit Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft gleich vier der «Mag 7» die Quartalszahlen vor. Das dürfen Investoren von den

Read more »

In knapp 3 Wochen geht's los - Zwischen Vorfreude und Feinschliff: WM-Countdown läuftIn knapp 3 Wochen startet die Eishockey-WM in Zürich und Freiburg. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Read more »

Verkehrsunfall zwischen Auto und Fussgänger in TschuggEin Fussgänger wurde bei einem Unfall mit einem Auto in Tschugg schwer verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen. Die Autolenkerin wurde ebenfalls verletzt. Die Kantonspolizei Bern ermittelt.

Read more »

Pflegeinitiative: Eine Pflegefachfrau berichtet über ihren AlltagWie kann die Arbeit Pflegender weiter verbessert werden?

Read more »