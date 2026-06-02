Bas t'Hooft: Air France-KLM profitiert vom Ende von Lufthansa Cityline

Bas t'Hooft, der Deutschland-Chef von Air France-KLM, spricht über die wegfallende Konkurrenz von Lufthansa, die Drehkreuze Paris und Amsterdam sowie die Pläne von KLM mit dem Airbus A350. Er sagt, dass die Airline in den nächsten Jahren auch neue Routen in Deutschland eröffnen wird, aber nicht in diesem Jahr.

Bas t'Hooft ist der Deutschland-Chef von Air France-KLM. In einem Gespräch mit aeroTELEGRAPH spricht er über die wegfallende Konkurrenz von Lufthansa, die Drehkreuze Paris und Amsterdam sowie die Pläne von KLM mit dem Airbus A350 .

Air France-KLM profitiert im deutschen Markt vom Ende von Lufthansa Cityline.

"Nach dem Betriebsstopp von Lufthansa Cityline haben wir umgehend einen deutlichen Anstieg des Passagieraufkommens auf unseren eigenen Flügen verzeichnet", sagt Bas t'Hooft. Auch durch andere Routen-Streichungen, wie das von Lufthansa angekündigte Ende der Strecke Bremen - Frankfurt, rechnet man mit mehr Fluggästen, so t'Hooft. Von der deutschen Hansestadt Bremen fliegt die niederländische Airline bis zu drei Mal täglich nach Amsterdam. Insgesamt verbindet die Airline neun deutsche Flughäfen mit ihrem Drehkreuz.

Von ihrem Hub Paris-Charles de Gaulle verbindet sie sieben deutsche Airports. Die meisten Fluggäste befördert die Gruppe von und nach Berlin - 100.000 Reisende waren es im April. Das Ziel, zu dem die meisten Air-France-KLM-Gäste ab Deutschland umstiegen, war im April Lima in Peru, erreichbar durch Umstieg in Amsterdam oder Paris.

"Es folgten New York JFK, Los Angeles, Bogota und Singapur", sagt t'Hooft über den Rest der Top 5. Allerdings muss auch Air France-KLM angesichts von Iran-Krieg und enorm gestiegenen Treibstoffpreisen Anpassungen vornehmen.

"Wir bedienen nach wie vor alle Destinationen, die wir bereits zuvor angeflogen sind - mit Ausnahme natürlich der Ziele in der Golfregion, die wir derzeit nicht ansteuern können", sagt der niederländische Manager. Im Gegenzug habe man nach Südasien, Südostasien und in Teilen Afrikas aufgestockt auf der Langstrecke. In Europa habe man "hier und da einzelne Flüge gestrichen", dabei gehe es aber um niedrigere Frequenzen, nicht um die Einstellung ganzer Routen.

Insgesamt spricht er von "Feinjustierungen", auch durch die Anpassungen des Flugzeugtyps auf bestimmten Routen. Unter diesen Vorzeichen gilt trotz der zusätzlichen Fluggäste angesichts der Lufthansa-Streichungen: "Wir planen derzeit nicht, in diesem Jahr neue Routen in Deutschland zu eröffnen", stellt t'Hooft klar. Auch hier konzentriere man sich auf Feinabstimmungen. Die Flüge nach Paris führen Air France und ihre Tochter Air France Hop durch, die Verbindungen nach Amsterdam bedienen KLM und KLM Cityhopper.

Dabei ist im Auftrag von Cityhopper auch German Airways als Wetlease-Partnerin im Einsatz. Dass bei Cityhopper eine Flugzeugbestellung ansteht und dabei Embraer E2 und Airbus A220 im Rennen sind, sagt t'Hooft.

"Es wird keine einfache Entscheidung, denn beide Flugzeuge erfüllen unsere Anforderungen", so t'Hooft. Bei KLM Cityhopper erziele man bereits sehr gute Ergebnisse mit der Embraer-Flotte, bei Air France liefere der A220 derweil hervorragende Leistungen und werden von den Kunden sehr gut angenommen. Die Zufriedenheit mit den Drehkreuz-Flughäfen sagt der Niederländer: "Früher bekam ich von Kunden zu Paris bisweilen negatives Feedback, weil sie sich nicht zurechtfanden im Flughafen und dort zu oft Gepäck verloren ging.

" Heute sei das nicht mehr der Fall, der Airport habe sich enorm verbessert. "In den vergangenen Monaten haben wir zudem Fast-Track-Optionen eingeführt, um Anschlüsse weiter zu beschleunigen. " In Amsterdam Schiphol sei die Infrastruktur in den vergangenen zehn Jahren an ihre Grenzen gebracht worden. "Nun sind umfangreiche Investitionen erforderlich", sagt t'Hooft.

"Wir begrüßen es sehr, dass der Flughafen Schiphol diese Investitionen tätigt - und wir tun dies ebenfalls. " Dazu würden nach den Investitionen in den Winterdienst gehören, aber auch Verbesserungen von Abläufen und Terminals. Eine große Herausforderung sei derweil, dass die Flughafengebühren in den vergangenen zwei Jahren gestiegen seien und nun auch die niederländische Luftverkehrsteuer steige. Der Manager sagt, dass rund die Hälfte der Reisenden hierzulande Mitglieder des Vielfliegerprogramms Flying Blue seien.

"Wir haben Tausende von Platinum-Mitgliedern in Deutschland", sagt er und bezieht sich damit auf den höchsten Status. Dazu passe, dass man mittlerweile generell mehr einen Premium-Anspruch verfolge. Das gelte auch für die Kabine.

"Neben der Business Class haben wir massiv in unsere Premium Economy investiert - eine Investition, die sich auch in Deutschland bereits spürbar auszahlt", sagt der Manager. "So verzeichnen wir unser stärkstes Wachstum - sowohl bei den Passagierzahlen als auch beim Umsatz - derzeit eindeutig in den Premium-Kabinen. " Air France und KLM bieten zudem auch eine Economy-Comfort-Zone an, die ein erhöhtes Maß an Komfort bietet.

Der Manager sagt, dass die Airline in den nächsten Jahren auch neue Routen in Deutschland eröffnen wird, aber nicht in diesem Jahr. Die Flüge nach Paris und Amsterdam werden weiterhin von Air France und KLM angeboten werden. Der Manager sagt, dass die Airline in den nächsten Jahren auch neue Flugzeuge hinzufügen wird, um die Flotte zu erweitern. Die Airline wird auch in den nächsten Jahren weiterhin investieren in die Infrastruktur der Flughäfen und in die Verbesserung der Abläufe und Terminals.

Die Airline wird auch in den nächsten Jahren weiterhin den Kundenbedarf im Blick haben und sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen





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