Barrage-Spiele für GC: Metallica-Konzert auf der Agenda, Hinspiele in Vaduz oder Aarau

Die Swiss Football League hat bekannt gegeben, dass das Barrage-Rückspiel zwischen GC und dem Barragegegner aus der Challenge League am Donnerstag, 21. Mai, im Letzigrund stattfindet. Für das Hinspiel haben die Aargauer zwei Optionen zwischen Vaduz und Aarau vimos. GC hat einen Vorsprung von vier Punkten auf die Tabellenletzten im Super League und ein Sieg könnte den direkten Aufstieg sichern.

GC kann aufatmen: Das Barrage -Rückspiel findet nun doch im Letzigrund statt. Dies gab die Swiss Football League am Dienstag bekannt. Diecomes den Grasshoppers entgegen, indem sie die Partie vom 23.

Mai um zwei Tagen auf den Donnerstag, 21. Mai, vorverlegt. Anspiel ist um 20.15 Uhr. Hätte GC am ursprünglichen Datum spielen müssen, wäre der Letzigrund nicht zur Verfügung gestanden.

Metallica gibt am 27. Mai ein Konzert in Zürich und das Stadion wäre wegen der Aufbauarbeiten besetzt gewesen. Das Barrage-Hinspiel in Vaduz oder Aarau wird ebenfalls vorgezogen. Es findet am Montag, 18.

Mai, statt. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr. Zwei Runden vor Schluss ist der Kampf um den Barrage-Platz in der Super League sehr brisant. GC hat noch vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Winterthur.

Verlieren die Grasshoppers das Kantonsderby am Dienstagabend, entscheidet sich alles in der letzten Runde am nächsten Samstag. Sollte Winterthur das beinahe Unmögliche wie in der letzten Saison doch noch möglich machen, finden die Barragespiele wie geplant statt. Das Hinspiel wäre am Mittwoch, 20. Mai, in Vaduz oder Aarau. Das Rückspiel in Winterthur am Samstag, 23. Mai





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