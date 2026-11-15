Barmenhof: Markus Buser integriert Naturschutz in die Landwirtschaft

Markus Buser baut den Barmenhof am Wenslinger Berg zu einem Modellbetrieb für Biodiversität um. Der Querschnittsgelähmte verbindet Ackerbau mit artenreichen Hecken und Weihern.

Markus Buser steuert seinen Rollstuhl quer über die Weide des Barmenhof es und hält an einem Feld mit Gründüngung. In dieser Umgebung außerhalb von Wenslingen bewirtschaftet seine Familie rund 30 Hektar Land. Ein wesentlicher Teil davon dient dem Ackerbau, während andere Bereiche gezielt der Natur gewidmet sind. Buser hat ein Konzept entwickelt, das den Naturschutz nicht als Hindernis, sondern als integralen Bestandteil der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung versteht.

Integration von Natur in das Fahrgassensystem

Die Struktur des Hofes wurde neu geplant, um die Bedürfnisse der Tiere und der Natur mit den Erfordernissen der Mechanisierung in Einklang zu bringen. Links und rechts der Fahrgassen stehen junge Hecken, die in präzisen Abständen zu den Feldern angeordnet sind. Die Fahrgassen des Betriebs haben eine Breite von 15 Metern, während die benachbarten Felder jeweils 30 Meter breit sind. Diese Dimensionierung sorgt dafür, dass das Fahrgassensystem genau zwischen den Hecken hindurchführt. Buser betont, dass sich der Naturschutz in die Bewirtschaftung einfügen muss und nicht umgekehrt. Diese Planung ermöglicht es, natürliche Elemente direkt in die Arbeitsabläufe zu integrieren, ohne die Effizienz der Maschine zu gefährden.

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Ausfall des Vaters und arbeitswirtschaftliche Neuorientierung

Familie Buser bewirtschaftet heute rund 15 Hektaren Ackerbaufläche mit Kulturen wie Mais, Raps, Weizen, Gerste und Ackerbohnen. Dazu kommen zahlreiche Naturwiesen, wenige Kunstwiesen und etwa 1,5 Hektaren Wald. In der Tierhaltung setzt der Betrieb auf Mastkühe, einen Mastschweinestall mit 192 Plätzen und Schafe. Bislang führt Vater Andreas Buser den Hof, während Sohn Markus als angestellter Landwirt arbeitet. Markus plant, den Hof 2032 zu übernehmen, wenn der Vater in Pension geht. Als gelernter Forstwart und Landwirt verbrachte er schon als Kind viel Zeit in der Natur. Ein Praktikum in Kanada im Jahr 2018 vertiefte seine Verbundenheit zur Heimat und der lokalen Umwelt. Seit Januar 2022 ist der 30-Jährige nach einem Unfall bei der Waldarbeit auf einen Rollstuhl angewiesen.

Neues Betriebskonzept für die Behindertenversicherung

Im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil erarbeitete Buser ein detailliertes Betriebskonzept, das auf einer umfassenden Betriebsanalyse basierte. Ein zentrales Ziel dieses Dokuments war der Nachweis der Erwerbsfähigkeit gegenüber der Invalidenversicherung. Buser musste belegen, dass er trotz seiner körperlichen Einschränkung weiterhin als Bauer tätig sein kann. Das Konzept begründet den Umbau des Hofes auch arbeitswirtschaftlich. Der konventionelle Ackerbau ist stark wetterabhängig und erzeugt Arbeitsspitzen, die sich schwer planen lassen. Im Gegensatz dazu lässt sich die Pflege von Hecken, Wiesen und Weihern gut strukturieren. Buser weist darauf hin, dass er seine Arbeitszeit nun nach den körperlichen Möglichkeiten richten kann, anstatt sich nach den Wetterbedingungen zu richten. Dieses Konzept reichte er bei der Schweizerischen Vogelwarte Sempach ein, mit der er seit zwei Jahren zusammenarbeitet.

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Modellbetrieb für Artenvielfalt und Vogelwelt

Ziel des Projekts am Barmenhof ist die Förderung der Vogelwelt und der allgemeinen Artenvielfalt. Der Hof soll als Modellbetrieb dienen und bis zur Hofübergabe rund 12 Hektaren Biodiversitätsförderfläche aufweisen. Buser teilt den Betrieb in zwei klare Bereiche: einen zur Lebensmittelproduktion und einen, der gezielt der Naturförderung dient. Viele Biodiversitätsprojekte liegen im Grünland, wo sie der landwirtschaftlichen Nutzung kaum entgegenstehen. Buser argumentiert, dass sich dies dort sehr gut miteinander verbinden lässt, da Kühe wendig sind und von einigen Bäumen nicht behindert werden. Im Ackergebiet entstehen Lebensräume für Arten wie die Feldlerche und das Schwarzkehlchen. Im Grünland setzt Buser auf strukturreiche Obstgärten und Hecken, von denen die Arten der traditionellen halboffenen Landschaft profitieren. Am Waldrand hat er einen gestuften Übergang mit verschiedenen Strauch- und Baumarten geschaffen.

Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und Wildobst

Da Buser als Rollstuhlfahrer später keine eigenen Tiere mehr halten kann, spezialisiert er sich auf den Naturschutz. Trotzdem möchte er sich nicht ausschließlich auf Direktzahlungen verlassen. Daher setzt er bewusst auf die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen, um die Biodiversitätsflächen auch bei einer Änderung der öffentlichen Förderung weiter finanzieren zu können. 2021 pflanzte die Familie einen Obstgarten, der überwiegend aus Wildobstarten wie Elsbeere, Speierling und Wildbirne besteht. Diese Arten kennente Buser während seiner Zeit als Forstwart. Die Bäume stehen im Vordergrund des Naturschutzes, eine Ernte ist nicht geplant, da Buser die Früchte als Rollstuhlfahrer ohnehin nicht erreichen kann. Die Wildobstbäume benötigen wenig Pflege, bieten Lebensraum für viele Tierarten und spenden dem Vieh Schatten. Im heißen Sommer profitierte der Betrieb davon, da die Weide dank der Bäume länger grün blieb und einen höheren Ertrag brachte. Wo die Maschine nicht hinkommt, helfen Freiwillige des lokalen Naturschutzvereins Nuravo. Im aktuellen Frühjahr baute Buser gemeinsam mit Pro Natura weitere Weiher, die Amphibien, Insekten und anderen Tieren wertvollen Lebensraum bieten. Vogelwarte, Pro Natura, WWF und lokale Naturschutzvereine führen parallel zahlreiche Projekte am Barmenhof durch. Buser weist darauf hin, dass es wichtig ist, den Überblick zu behalten und bei den verschiedenen Vorhaben die Führung zu übernehmen.