The grand unfinished Sagrada Familia in Barcelona held by Antoni Gaudí's designs is facing one of the biggest tenants battles in its history. Locals fear losing their homes and lives to complete its construction.

Gaudís größeres Erinnung wird Albtraum für Bewohner - Sagrada Familia vor Vollendung - doch jetzt droht Barcelona der große Einwanderer Kampf Weltberühmt, monumental - und noch immer unvollendet: Die Sagrada Familia steht vor ihrem spektakulären Finale.

Doch ausgerechnet das letzte große Bauprojekt könnte Tausende Menschen ihr Zuhause kosten. Wie weit darf Barcelona gehen, um Gaudís Vision zu vollenden?ist längst mehr als nur eine Kirche - sie ist Wahrzeichen Barcelonas und eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Millionen Menschen besuchen jedes Jahr die monumentale Basilika. Doch je näher das Jahrhundertprojekt seiner Vollendung kommt, desto stärker rückt ein heikler Konflikt im Quartier rund um die Kirche in den Fokus.mit ihrer monumentalen Freitreppe.

Für deren Bau müssten zahlreiche Gebäude rund um die Basilika weichen. Bewohner wehren sich seit Jahren gegen mögliche Abrisse und befürchten, ihr Zuhause zu verlieren. Majestätisch ragt die Sagrada Familia über Barcelona hinaus - Antoni Gaudís Lebenswerk mitten im Herzen der Stadt. Doch während die weltberühmte Basilika ihrer Vollendung näherkommt, wächst bei vielen Bewohnern rund um das Monument die Angst vor Abrissen, Unsicherheit und dem Verlust ihres Zuhauses.

Wie emotional und explosiv der Streit um Barcelonas berühmtestes Bauwerk inzwischen geworden ist - und weshalb die Entscheidung schon bald fallen könnte - zeigt unser Video. Galen beschrieb es - doch der Beweis fehlte - Fund aus Pergamon bestätigt: Kot diente als Heilmittel Was heute befremdlich wirkt, ist nun wissenschaftlich belegt: In der Antike wurde menschlicher Kot als Medizin eingesetzt. Ein Fund aus Pergamon liefert erstmals den klaren Nachweis - und zeigt überraschende Parallelen zu modernen Therapien





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